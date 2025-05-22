Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що українські військові наголошують на тому, що росіяни накопичують свої сили на півночі Харківщини. Це може свідчити про підготовку до масштабних штурмових дій.

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Серйозний штурм росіян на Харківщині

Кореспондентка зауважила, що північну частину Харківської області серед інших захищають і бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія". Нещодавно вони відбили масштабний штурм. Окупанти намагались атакувати українські позиції колоною техніки та значною кількістю особового складу.

У момент, коли бійці описували нам відбиття попереднього масштабного штурму росіян, вони зафіксували пересування противника і було вжито відповідних дій. Дійсно, росіяни не припиняють спроби прориву,

– сказала Анна Черненко.

Диспетчер командного пункту "Хартії" із позивним Аміго розповів, що недавня атака ворога розпочалась із масованого обстрілу артилерією та ракетними системами залпового вогню. Це тривало майже годину.

Важливо! Владімір Путін, ймовірно, не полишає планів щодо захоплення Харківщини, розглядаючи її як територію, яку потрібно зробити санітарною зоною. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Росія концентрує сили на головних напрямках у регіоні та активізується також біля Сумської області, що свідчить про зростання загрози на всьому північному сході України.

Під час обстрілу військові помітили рух російської техніки, яка прямувала в сторону позицій бригади. Сили оборони знищили 6 одиниць броньованої техніки та 2 танки.

Ситуація на напрямку як завжди напружена. Ворог намагається накопичувати сили ближче до наших позицій, але йому це не вдається,

– зазначив військовий.

Анна Черненко підкреслила, що військові "Хартії" наголошують, що росіяни можуть зберегти своє життя під час штурму лише тоді, коли будуть готові здались.