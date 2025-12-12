Чому "Хартія" не може розмістити рекламу в Харкові, тоді як Терехов піариться на білбордах

У травні 2024 року Росія почала новий наступ на Харківщині. З того часу 13-та бригада НГУ "Хартія" зайняла позиції в обороні на півночі від Харкова, зупинивши новий наступ окупантів та відсунувши їх від обласного центру.

Як і інші бригади, "Хартія" зацікавлена в розміщенні реклами в місті задля досягнення мобілізаційної мети та поповнення особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Чому "Хартія" не може розмістити рекламу в Харкові?

За даними "Цензор.НЕТ", у Харкові бригаді, яка стримує ворога на стратегічно важливій ділянці фронту, не тільки відмовляють в соціальній рекламі, але й чинять тиск на рекламні компанії не співпрацювати з благодійним фондом "Хартія" щодо продажу площин у місті.

Зазначається, що нещодавно бригада запустила нову мобілізаційну кампанію, але на білбордах та сітілайтах у Харкові її не можна побачити. Натомість чимало таких конструкцій зайнято політичною агітацією від харківського міського голови Ігоря Терехова.

Окрім цього, міськрада не шкодує коштів платників податків на багатомільйонні проєкти з благоустрою в місті у 20 кілометрах від фронту.

Наприкінці липня 2025 року представники "Хартії" надіслали запит на ім’я харківського міського голови Ігоря Терехова щодо розміщення в Харкові реклами нової мобілізаційної кампанії бригади. Лише у вересні "Хартія" отримала відповідь. У листі Харківська міськрада зазначила, що запит виходить за межі її повноважень.

Військовослужбовець бригади Сергій Кальмус, який займається організаційними питаннями щодо розміщення реклами, розповідає, що Харків – чи не єдине місто в Україні, що не сприяє бригаді в наданні конструкцій для реклами.

Як людина, яка відповідальна за комунікацію з рекламними підрядниками, я направляю запити до міських і обласних рад з проханням розмістити соціальну рекламу на носіях зовнішньої реклами,

– пояснює механізм Кальмус.

За його словами, міські ради інших міст завжди активно сприяють розміщенню соціальної реклами, залучаючи операторів рекламного ринку. І тільки в Харкові "Хартії" не йдуть назустріч.

Представник бригади надав виданню приклади відповідей на аналогічні запити щодо розміщення реклами від муніципалітетів інших міст. Вони містять не лише погодження, а й конкретні результати з переліком рекламних конструкцій, де розмістили рекламні матеріали бригади.

Так само невтішно для "Хартії" в Харкові склалася ситуація з комерційним розміщенням зовнішньої реклами.

Джерела "Цензор.НЕТ" в компаніях-власниках рекламних площин у Харкові повідомляють, що рекламодавці отримали негласну заборону від мера Терехова на розміщення в місті реклами "Хартії" "під соусом" того, що ця бригада – нібито не тільки військовий організм, а і майбутній місцевий політичний майданчик, а значить конкурент Терехова.

На тлі цього військовослужбовці неодноразово заявляли про те, що харківська міська влада недостатньо підтримує військо та "Хартію" зокрема. Водночас міський голова Ігор Терехов вважає, що муніципалітет виділяє достатньо коштів із бюджету на підтримку військових.

На ремарку журналістки Тетяни Даниленко в інтерв’ю УП про те, що міські голови далеких від війни міст – таких як Хмельницький і Черкаси – виділяють більше коштів на підтримку військових, ніж місто-мільйонник Харків, Терехов припустив, що в них є відповідний бюджет, бо вони – не прифронтові міста.

За даними Ґвара Медіа, станом на серпень 2025 року з початку великої війни сума, яку міськрада Харкова виділила "Хартії", становила 33,1 мільйона гривень. Проте сукупна вартість іміджевих проєктів, що втілювала Харківська міськрада під час війни, становить значно більше.

Окрім цього, під час попередньої рекламної кампанії "Хартії", надаючи відповідний лист-відповідь, Харківська міськрада також не сприяла бригаді в розміщенні реклами. Це викликало хвилю підтримки підрозділу. На ОСБ, якими в місті забили понівечені росіянами будівлі, почали масово з’являтися графіті на фоні українського прапора зі слоганом "Хартія" за Харків".

Проте врешті й ці графіті почали замальовувати невідомі. У "Хартії" були шоковані, коли дізналися, що вияви підтримки підрозділу почали придушувати.

Їх знищували або зафарбовували представники комунальних служб – це було зафіксовано на відео, яке ширилося в мережі. Це нагадує події 2014 року, коли в місті так само зафарбовували зображення з державною символікою та знищували памʼятки про українських вчених, письменників, активістів.



Замальоване графіті "Хартії" / Фото Вахтанга Кіпіані

Джерела "Цензор.НЕТ" в міськраді запевнили, що Ігор Терехов особисто на нараді з керівниками комунальних підприємств наказав останнім замалювати на графіті саме назву "Хартії". У міськраді тоді не підтвердили і не спростували, що співробітники комунальник служб отримали таку настанову.

Однак після гучного розголосу на всю країну та обурення містян, замальовувати графіті припинили. Ба більше, харків’яни дедалі більше демонструють підтримку підрозділу. Долучився також вуличний художник Гамлет Зіньківський.



Гамлет та його робота на підтримку "Хартії" / Фото Павла Іткіна для "Хартії"

Проте ситуація з офіційним розміщенням реклами на рівні міста досі не покращилася. Натомість представники інших підрозділів Сил оборони не мають таких проблем й успішно розміщують мобілізаційну рекламу на білбордах та сітілайтах Харкова.

Поки міська рада Харкова не сприяє розміщенню соціальної реклами "Хартії", міський простір рясніє від політичної реклами, в тому числі і міського голови Ігоря Терехова.

Подеколи на невеликих ділянках можна помітити одразу декілька таких білбордів – наприклад, на короткому відрізку на вулиці Клочківській потенційного виборця зваблюють одразу шість мерських "агіток": по три з обох боків уздовж дороги.

Протягом останніх місяців у Харкові можна було побачити білборди з ім’ям Терехова чотирьох типів з п’ятьма різними лозунгами: з акцентом на локальну ідентичність "Пишаюся бути харків’янином", тематичне "Два свята – одна сила" до Дня незалежності і Дня міста та "Дякуємо за український Харків" до Дня захисників та захисниць, "Харків живе та працює", що нагадує улюблений лозунг його попередника Геннадія Кернеса "Любить Харьков – работать для людей", адаптований під прифронтову реальність, а також абстрактне "Харків – більше, ніж місто!"

Банери з агітацією Терехова / Фото "Цензор.НЕТ"

Зауважимо, що під час повномасштабної війни громадський транспорт у Харкові залишається безкоштовним, хоча насправді безоплатний проїзд компенсується за рахунок міського бюджету: цьогоріч витрати на його компенсацію, підкреслював співзасновник Харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін, складали 11,2 % бюджету міста.

Крім того, в Харкові працюють бювети з безкоштовною водою за підтримки міжнародних партнерів ЮНІСЕФ та "За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова", про патронат мера красномовно свідчать написи на них.

Однак ця "безкоштовність" коштує міському бюджету в мільйони гривень: у квітні КП "Харківводоканал" уклав угоду з ТОВ "Південна промислова компанія" щодо придбання під ці потреби 29 МАФів на 11 551 673 мільйонів гривень, а в липні – з приватним підприємством "Нерекс" на ще 45 МАФів за 17 550 000 мільйонів гривень.

Водночас муніципалітет продовжує втілювати коштовні проєкти, доцільність реалізації яких під час війни викликає сумніви у представників громади й призводить до бурхливих обговорень у соцмережах.

Зокрема, 18 листопада Харківська міськрада оголосила чергові торги на реконструкцію Лопанської набережної та провулку Лопанського зі створенням пішохідної зони, очікуваної вартістю 36,37 мільйона гривень.

Це вже не перші мільйони, що виділяють з міського бюджету на цю реконструкцію. Раніше ХАЦ повідомляв, що 11 листопада 2025 року комунальне підприємство Харківської міськради "Харківзеленбуд" уклало договір на 5,2 мільйона гривень з ТОВ "Науково виробнича фірма "Технології енергозбереження" щодо капітального ремонту Лопанської набережної на ділянці між вулицею Гостинний двір та вулицею Полтавський шлях.

Загальна сума на цей проєкт, виділена з міського бюджету у 2025 році, за даними ХАЦ, становить понад чверть мільярда – 255 мільйонів гривень. Примітно, що при цьому в бюджеті міста станом на кінець жовтня заплановані витрати перевищували доходи на 1 мільярд гривень.

