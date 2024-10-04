Вказується, що операція була проведено успішно. Зокрема, про це повідомили зранку 4 жовтня в телеграм-каналі в ОТУ "Харків".

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Наступ біля Липців

Так, в телеграм-каналі зазначили, що нещодавно 13 бригада оперативного призначення "Хартія" Національної гвардії України провела успішну наступальну операцію в районі Липців.

Однак, коли саме відбулася операція військовослужбовці не стали уточнювати.

Гвардійці захопили 7 позицій противника, знищили позицію ПТРК та гаубицю,

– ідеться в повідомленні.

За словами офіцера бригади Хартія з позивним "Француз", головними у цьому штурмі були ефект несподіванки, рух з неочікуваного для російської армії напрямку та чітке планування операції.

"Вони постійно моніторять основні логістичні дороги і ми знали, що нас побачать. Ми на це розраховували і ми продумали, як гасити ті засоби артилерії, які будуть намагатися знищити нашу техніку", – розповів виданню "Радіо Свобода" "Француз".

За словами бійця, головне було досягти певного рубежу, після якого ворог "зрозуміє, що до цієї точки вони ніколи не доходили, і куди вони підуть зараз – не зрозуміло взагалі".