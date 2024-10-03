Зокрема, важку вогнеметну систему, КАБи й не лише це. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у розмові з 24 Каналом пояснив, як росіяни намагаються відбити Вовчанський агрегатний завод.

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Чому росіяни раніше не штурмували Вовчанський агрегатний завод

Вовчанський агрегатний завод – велика промислова зона із системою укріплень та підземних сховищ. У разі потенційного закріплення, росіяни зможуть довго триматися за умови належного забезпечення.

Зазначимо! 24 вересня стало відомо, що в результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

Росіяни сподівалися, що штурмовики ГУР зачистили завод і відійшли. Але саме в момент заходу основних українських сил та закріплення, не шкодуючи живої сили та техніки, ворог спробував відбити промисловий об'єкт.

Залучили бойові броньовані машини, обліплені російською піхотою, з "наскоку" намагалися прорватися та відбити Вовчанський агрегатний завод. Спробували застосувати резерви. Їм цього не вдалося,

– зазначив Сергій Кузан.

А не робили цього раніше, бо були впевнені: наявні підрозділи у Вовчанську міцно засіли, тому не потрібно робити сухопутний коридор, буцім і так зможуть сковувати великі українські резерви.

До слова, речник ОТУВ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що Вовчанський агрегатний завод, який підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони зачистили від російських військових, став тепер ціллю номер один для російських загарбників.

Бої за Вовчанськ: дивіться на карті