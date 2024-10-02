Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків", полковник Віталій Саранцев.

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"Інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності", – наголосили в ОТУ "Харків".

Чому ворог не міг застосувати ОДАБ-9000

Українські військові пояснили, що для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160, однак переміщення таких літаків не було зафіксовано.

Був використаний боєприпас меншої ваги і потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки",

– зазначив Саранцев.

Чергова ІПСО ворога

Також речник додав, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військовослужбовців Сил оборони України, залякування місцевого населення та дестабілізацію регіону.

Що цьому передувало

У мережі поширили відео, на якому по зруйнованому місту прилітає об'єкт, після чого стається величезний вибух. Відразу ж росіяни заявили, що вони застосували термобаричний боєприпас ОДАБ-9000.

Це найпотужніший неядерний боєприпас у світі.

Водночас Defense Express відразу писав, що використання саме ОДАБ-9000 виглядає сумнівним, адже йдеться про експериментальний боєприпас, який випробували на полігоні лише один раз у 2007 році.

Теж зазначали, що у своїй конструкції ОДАБ-9000 скидається безпосередньо над ціллю, а його носієм є стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-95, Ту-22М3.

Також там звернули увагу, що на відео можна побачити плануючий боєприпас, ймовірно, УМПК. У Росії виготовляють ці комплекти для авіаційних бомб у калібрі 1500 та 3000 кілограмів.

Також на озброєнні Росії є ОДАБ-1500, які вони вже неодноразово використовували для ударів.