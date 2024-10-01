Про це пише Міністерство оборони Великобританії. Зауважимо, що сили відвели для підтримки операцій у Курській області, де Україна прорвала виступ російської території у серпні 2024 року.

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Британська розвідка назвала причину успіхів ЗСУ

У зведенні нагадали, що бої за Вовчанськ тривають з травня 2024 року, коли ворог розпочав наступальну операцію в Харківській області. Радше за все росіяни хотіли створити "буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Бєлгорода.

Розвідка Британії вважає, що це призвело до того, що Вовчанськ, який розташований за 5 кілометрів на південь від кордону України та Росії став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району.

І вже наприкінці минулого місяця українським захисникам вдалося відбити та очистити від противника агрегатний завод у Вовчанську. Відомо, що цей об'єкт був опорним пунктом для країни-агресорки, який дозволяв здійснювати тактичні операції на річці Вовча.

Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії,

– йдеться у повідомленні оборонного відомства Великої Британії.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що агрегатний завод у Вовчанську знову повернувся під контроль України. Цей об'єкт звільнили підрозділи ГУР МО та знищили загарбників у всіх будівлях підприємства. Бій тривав трохи більше як тиждень.