Об этом пишет Министерство обороны Великобритании. Заметим, что силы отвели для поддержки операций в Курской области, где Украина прорвала выступление российской территории в августе 2024 года.

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Британская разведка назвала причину успехов ВСУ

В сводке напомнили, что бои за Волчанск продолжаются с мая 2024 года, когда враг начал наступательную операцию в Харьковской области. Скорее всего россияне хотели создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода.

Разведка Великобритании считает, что это привело к тому, что Волчанск, который расположен в 5 километрах к югу от границы Украины и России стал городом, за который ведутся ожесточенные бои, и обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района.

И уже в конце прошлого месяца украинским защитникам удалось отбить и очистить от противника агрегатный завод в Волчанске. Известно, что этот объект был опорным пунктом для страны-агрессора, который позволял осуществлять тактические операции на реке Волчья.

Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России,

– говорится в сообщении оборонного ведомства Великобритании.

Напомним, 24 сентября стало известно, что агрегатный завод в Волчанске снова вернулся под контроль Украины. Этот объект освободили подразделения ГУР МО и уничтожили захватчиков во всех зданиях предприятия. Бой длился чуть больше недели.