Об этом рассказали в Главном управлении разведки МО Украины. Там сообщили подробности операции.

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Освобождение Волчанского агрегатного завода от оккупантов

В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия,

– говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Указывается, что операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой,

– рассказали детали в ГУР МО Украины.

Как бойцы ГУР освобождали от оккупантов Волчанский агрегатный завод: смотрите видео

В разведке добавили, что воины армии страны-агрессора превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва).

Кроме этого, против разведчиков Украины непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, а также КАБов и тяжелых огнеметные системы "Солнцепёк".

Там отметили, что несмотря на сопротивление противника, бойцы ГУР МО уничтожили врага, а также взяли пленных и пополнили обменный фонд.

В разведке отметили, что территорию агрегатного завода передано под контроль Вооруженных Сил Украины после зачистки всех 30 зданий объекта.