В частности, тяжелую огнеметную систему, КАБы и не только это. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в разговоре с 24 Каналом объяснил, как россияне пытаются отбить Волчанский агрегатный завод.

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Почему россияне раньше не штурмовали Волчанский агрегатный завод

Волчанский агрегатный завод – большая промышленная зона с системой укреплений и подземных хранилищ. В случае потенциального закрепления, россияне смогут долго держаться при условии надлежащего обеспечения.

Отметим! 24 сентября стало известно, что в результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Россияне надеялись, что штурмовики ГУР зачистили завод и отошли. Но именно в момент захода основных украинских сил и закрепления, не жалея живой силы и техники, враг попытался отбить промышленный объект.

Привлекли боевые бронированные машины, облепленные российской пехотой, с "наскока" пытались прорваться и отбить Волчанский агрегатный завод. Попробовали применить резервы. Им этого не удалось,

– отметил Сергей Кузан.

А не делали этого раньше, потому что были уверены: имеющиеся подразделения в Волчанске прочно засели, поэтому не нужно делать сухопутный коридор, будто и так смогут сковывать большие украинские резервы.

К слову, представитель ОТУВ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что Волчанский агрегатный завод, который подразделения Главного управления разведки Министерства обороны зачистили от российских военных, стал теперь целью номер один для российских захватчиков.

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