Хасиды массово ехали из Украины: какая сейчас ситуация на украинских пунктах пропуска
- Хасиды, которые возвращаются из паломничества, создали длинные очереди на границах с Польшей и Молдовой.
- В этом году в Украину приехали около 40 тысяч паломников, а на выезд оформлено около 25 тысяч человек.
Паломники-хасиды, которые возвращаются после празднования иудейского Нового года, ожидают пересечения границы с Польшей. Сообщалось, что они длительное время не могут выехать из Украины.
На опубликованных видео видно, что паломники не могли выехать из Украины и от скуки начали танцевать, ссориться и толкаться. О том, какая ситуация на границах сейчас 24 Канал пишет со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
К теме Рош ха-Шана в Украине: почему десятки тысяч хасидов ежегодно едут в Умань
Какая сейчас обстановка на границе с Польшей?
Из-за того, что хасиды покидают Украину после паломничества в Умань, на пунктах пропуска образовались длинные очереди. Многие евреи пытались выехать в Шегинях, Краковце и Грушеве. Несколько групп находились также на админгранице Украины и Молдовы.
По словам Андрея Демченко, проблема в пассажиропотоке возникла из-за того, что хасиды ехали на границу большой толпой. Если заезжают паломники постепенно в течение нескольких недель, то домой они возвращаются все сразу.
Выезд после завершения их Нового года начался вчера. И в течение дня большое количество в один момент прибывало к границе для того, чтобы пересечь по разным направлениям, по разным пунктам пропуска. Но опять же больше всего было на границе с Молдовой и Польшей,
– рассказал представитель ГПС Украины.
Паломники-хасиды ждали выезда из Украины: видео
Из-за массового выезда хасидов на границе наблюдались очереди: видео
В службе оценили, что в Украину в этом году заехали около 40 тысяч паломников-хасидов. А на выезд оформили около 25 тысяч человек.
Более 20 тысяч паломников прибыли на границу почти одновременно: смотрите видео
По состоянию на сегодня пассажиропоток держится на уровне 95 – 97 тысяч граждан в обоих направлениях. За прошедшие сутки эта цифра выросла до 120 тысяч.
Что известно о праздновании Рош ха-Шана в Умани?
- Ежегодно хасиды-паломники посещают Умань в сентябре. Здесь они празднуют Рош ха-Шана. В 2025 году праздник пришелся на 22 – 24 сентября. Именно в городе Черкасской области похоронен основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахмана, поэтому Умань является священным для хасидов местом. Здесь даже есть целый квартал, где во время праздника проживают паломники.
- 22 веерсня хасиды в Умани одновременно помолились за Украину, несмотря на воздушную тревогу. Около 10 тысяч человек одновременно произнесли иудейскую молитву Тикун а-Клали. Паломники находились на улице и даже залезали на крыши домов.
- 25 сентября паломники ехали из Украины. Пограничники работали в усиленном режиме.