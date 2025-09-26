Паломники-хасиды, которые возвращаются после празднования иудейского Нового года, ожидают пересечения границы с Польшей. Сообщалось, что они длительное время не могут выехать из Украины.

На опубликованных видео видно, что паломники не могли выехать из Украины и от скуки начали танцевать, ссориться и толкаться. О том, какая ситуация на границах сейчас 24 Канал пишет со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

К теме Рош ха-Шана в Украине: почему десятки тысяч хасидов ежегодно едут в Умань

Какая сейчас обстановка на границе с Польшей?

Из-за того, что хасиды покидают Украину после паломничества в Умань, на пунктах пропуска образовались длинные очереди. Многие евреи пытались выехать в Шегинях, Краковце и Грушеве. Несколько групп находились также на админгранице Украины и Молдовы.

По словам Андрея Демченко, проблема в пассажиропотоке возникла из-за того, что хасиды ехали на границу большой толпой. Если заезжают паломники постепенно в течение нескольких недель, то домой они возвращаются все сразу.

Выезд после завершения их Нового года начался вчера. И в течение дня большое количество в один момент прибывало к границе для того, чтобы пересечь по разным направлениям, по разным пунктам пропуска. Но опять же больше всего было на границе с Молдовой и Польшей,

– рассказал представитель ГПС Украины.

Паломники-хасиды ждали выезда из Украины: видео

Из-за массового выезда хасидов на границе наблюдались очереди: видео

В службе оценили, что в Украину в этом году заехали около 40 тысяч паломников-хасидов. А на выезд оформили около 25 тысяч человек.

Более 20 тысяч паломников прибыли на границу почти одновременно: смотрите видео

По состоянию на сегодня пассажиропоток держится на уровне 95 – 97 тысяч граждан в обоих направлениях. За прошедшие сутки эта цифра выросла до 120 тысяч.

Что известно о праздновании Рош ха-Шана в Умани?