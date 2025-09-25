Пограничники работают в усиленном режиме, выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

Какая ситуация на пунктах пропуска из-за паломников?

Пассажиропоток во Львовской области заметно увеличился, что связано с отъездом паломников. Больше всего транспортных средств было зафиксировано на пунктах пропуска Шегини и Краковец.

По состоянию на 14:00 сотрудники ГПСУ предоставили обновленную информацию о текущем состоянии очередей на каждом из пунктов пропуска:

с Молдовой:

Паланка-Маяки-Удобное – 80 авто;

Староказачье – 40 авто;

Могилев-Подольский – 70 авто;

Бронница – 60 авто.

с Польшей:

Краковец – 100 авто;

Шегини – 120 авто (возросло количество и пешеходов);

Грушев – 40 авто;

Угринов – 20 авто;

Рава-Русская – 20 авто;

Нижанковичи – 25 авто;

Смильница – без очередей.

Пограничники отметили, что оптимальное время для пересечения – поздние вечерние и утренние часы.

Также советуют учитывать ситуацию при планировании поездок и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Что такое Рош ха-Шана?

Еврейская община отмечает приход Нового года, известного как Рош ха-Шана, приходящегося на 1-й и 2-й дни тишрей по еврейскому календарю, пишет Chabad. Этот важный праздник не только означает начало нового календарного года, но и напоминает о дне, который считается началом человеческой истории, время, когда Бог, как говорят, судит людей за их поступки.

Празднование включает традиционное трубить в шофар, бараний рог, а также потребление сладкой пищи, например, яблок, обмакнутых в мед, что символизирует надежду на плодотворный год. Празднование также подчеркивает молитву и покаяние, поскольку участники размышляют над своим прошлым годом и стремятся к духовному обновлению.

Ежегодно тысячи евреев-хасидов совершают паломничество в Умань, чтобы отпраздновать Рош-га-Шана на могиле раввина Нахмана, уважаемого основателя брацлавского хасидизма. Раввин завещал своим последователям посещать его могилу.

Какие новые правила пересечения границы?