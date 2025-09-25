Пограничники работают в усиленном режиме, выставлены дополнительные наряды для ускорения оформления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.
Какая ситуация на пунктах пропуска из-за паломников?
Пассажиропоток во Львовской области заметно увеличился, что связано с отъездом паломников. Больше всего транспортных средств было зафиксировано на пунктах пропуска Шегини и Краковец.
По состоянию на 14:00 сотрудники ГПСУ предоставили обновленную информацию о текущем состоянии очередей на каждом из пунктов пропуска:
с Молдовой:
- Паланка-Маяки-Удобное – 80 авто;
- Староказачье – 40 авто;
- Могилев-Подольский – 70 авто;
- Бронница – 60 авто.
с Польшей:
- Краковец – 100 авто;
- Шегини – 120 авто (возросло количество и пешеходов);
- Грушев – 40 авто;
- Угринов – 20 авто;
- Рава-Русская – 20 авто;
- Нижанковичи – 25 авто;
- Смильница – без очередей.
Пограничники отметили, что оптимальное время для пересечения – поздние вечерние и утренние часы.
Также советуют учитывать ситуацию при планировании поездок и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Что такое Рош ха-Шана?
Еврейская община отмечает приход Нового года, известного как Рош ха-Шана, приходящегося на 1-й и 2-й дни тишрей по еврейскому календарю, пишет Chabad. Этот важный праздник не только означает начало нового календарного года, но и напоминает о дне, который считается началом человеческой истории, время, когда Бог, как говорят, судит людей за их поступки.
Празднование включает традиционное трубить в шофар, бараний рог, а также потребление сладкой пищи, например, яблок, обмакнутых в мед, что символизирует надежду на плодотворный год. Празднование также подчеркивает молитву и покаяние, поскольку участники размышляют над своим прошлым годом и стремятся к духовному обновлению.
Ежегодно тысячи евреев-хасидов совершают паломничество в Умань, чтобы отпраздновать Рош-га-Шана на могиле раввина Нахмана, уважаемого основателя брацлавского хасидизма. Раввин завещал своим последователям посещать его могилу.
Какие новые правила пересечения границы?
Европейская система въезда/выезда (EES) будет запущена на границах ЕС с 12 октября 2025 года с шестимесячным переходным периодом.
Система EES будет собирать и хранить биометрические данные путешественников, въезжающих и выезжающих из ЕС.
Она повлияет на граждан третьих стран, включая украинцев.