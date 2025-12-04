Удары России остановили Херсонскую ТЭЦ: тысячи людей остались без тепла

Оккупанты продолжают целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В течение последних дней враг интенсивно обстреливал Херсонскую ТЭЦ.

По теплоэлектростанции противник бил различными видами вооружения, в частности дронами и артиллерией. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает 24 Канал.

Смотрите также В Киеве по-новому будут формировать графики отключения света: детали от ДТЭК

Что известно о разрушенной Херсонской ТЭЦ?

В результате вражеских ударов ТЭЦ подверглась серьезным разрушениям. Повреждены помещения и оборудование станции.

ТЭЦ, которая обеспечивала горожан теплом, пришлось остановить.

Без отопления остались 470 домов – это более 40,5 тысяч потребителей.

Александр Прокудин собирает оперативное совещание, на котором будут искать пути альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.

"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева", – рассказал чиновник.

Напомним, что в ночь на 4 декабря Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области. 51 800 человек остались временно без света.

Что известно о российских обстрелах украинской энергетики?