Удары России остановили Херсонскую ТЭЦ: тысячи людей остались без тепла
- Херсонская ТЭЦ остановила работу из-за российских обстрелов.
- Более 40 тысяч потребителей остались без тепла.
- Александр Прокудин собирает совещание для поиска альтернативных источников теплоснабжения в дома херсонцев.
Оккупанты продолжают целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. В течение последних дней враг интенсивно обстреливал Херсонскую ТЭЦ.
По теплоэлектростанции противник бил различными видами вооружения, в частности дронами и артиллерией. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает 24 Канал.
Что известно о разрушенной Херсонской ТЭЦ?
В результате вражеских ударов ТЭЦ подверглась серьезным разрушениям. Повреждены помещения и оборудование станции.
ТЭЦ, которая обеспечивала горожан теплом, пришлось остановить.
Без отопления остались 470 домов – это более 40,5 тысяч потребителей.
Александр Прокудин собирает оперативное совещание, на котором будут искать пути альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.
"Параллельно ведем переговоры с партнерами, чтобы обеспечить херсонцев электрическими обогревателями и другими средствами для обогрева", – рассказал чиновник.
Напомним, что в ночь на 4 декабря Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области. 51 800 человек остались временно без света.
Что известно о российских обстрелах украинской энергетики?
- Осенью враг усилил удары по энергообъектам Украины. Во всех областях были вынуждены ввести графики почасовых отключений света.
- Эксперты отмечают, что графики отключений электроэнергии, вероятно, будут продолжаться всю зиму, даже если ситуация в энергосистеме улучшится. Если атомная генерация будет работать стабильно, количество очередей отключений может сократиться до 1 – 2. Российские атаки на атомные станции и линии передач ранее заставляли вводить по 3 – 4 очереди.
- Новые удары или похолодание могут ухудшить ситуацию, ведь растет потребление электроэнергии и нагрузка на систему. Высокая облачность снижает эффективность солнечной генерации.
- Самая тяжелая ситуация сейчас в прифронтовых регионах: Харьковская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.
- Частично решить проблему помогает введение в эксплуатацию малых автономных энергетических установок и активная работа ремонтных бригад.
- Сокращение продолжительности отключений возможно только при стабильной работе генерации, отсутствии новых ударов и надлежащей подготовке системы.