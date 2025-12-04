Удари Росії зупинили Херсонську ТЕЦ: тисячі людей залишилися без тепла
- Херсонська ТЕЦ зупинила роботу через російські обстріли.
- Понад 40 тисяч споживачів залишилися без тепла.
- Олександр Прокудін збирає нараду для пошуку альтернативних джерел теплопостачання до осель херсонців.
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Упродовж останніх днів ворог інтенсивно обстрілював Херсонську ТЕЦ.
По теплоелектростанції противник гатив різними видами озброєння, зокрема дронами та артилерією. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.
Що відомо про зруйновану Херсонську ТЕЦ?
Внаслідок ворожих ударів ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені приміщення і обладнання станції.
ТЕЦ, яка забезпечувала містян тепло, довелося зупинити.
Без опалення залишилися 470 будинків – це понад 40,5 тисячі споживачі.
Олександр Прокудін збирає оперативну нараду, на якій шукатимуть шляхи альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під'єднані до ТЕЦ.
"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", – розповів чиновник.
Нагадаємо, що у ніч проти 4 грудня Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині. 51 800 залишилися тимчасово без світла.
Що відомо про російські обстріли української енергетики?
- Восени ворог посилив удари по енергооб'єктах України. У всіх областях були вимушені запровадити графіки погодинних відключень світла.
- Експерти наголошують, що графіки відключень електроенергії, ймовірно, триватимуть всю зиму, навіть якщо ситуація в енергосистемі покращиться. Якщо атомна генерація працюватиме стабільно, кількість черг відключень може скоротитися до 1 – 2. Російські атаки на атомні станції та лінії передач раніше змушували вводити по 3 – 4 черги.
- Нові удари або похолодання можуть погіршити ситуацію, адже зростає споживання електроенергії та навантаження на систему. Висока хмарність знижує ефективність сонячної генерації.
- Найважча ситуація наразі у прифронтових регіонах: Харківська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська та Запорізька області.
- Частково вирішити проблему допомагає введення в експлуатацію малих автономних енергетичних установок та активна робота ремонтних бригад.
- Скорочення тривалості відключень можливе лише при стабільній роботі генерації, відсутності нових ударів та належній підготовці системи.