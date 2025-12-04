Удари Росії зупинили Херсонську ТЕЦ: тисячі людей залишилися без тепла

Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Упродовж останніх днів ворог інтенсивно обстрілював Херсонську ТЕЦ.

По теплоелектростанції противник гатив різними видами озброєння, зокрема дронами та артилерією. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві по-новому формуватимуть графіки відключення світла: деталі від ДТЕК

Що відомо про зруйновану Херсонську ТЕЦ?

Внаслідок ворожих ударів ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені приміщення і обладнання станції.

ТЕЦ, яка забезпечувала містян тепло, довелося зупинити.

Без опалення залишилися 470 будинків – це понад 40,5 тисячі споживачі.

Олександр Прокудін збирає оперативну нараду, на якій шукатимуть шляхи альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під'єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", – розповів чиновник.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 грудня Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині. 51 800 залишилися тимчасово без світла.

Що відомо про російські обстріли української енергетики?