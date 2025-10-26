Будет ли резкое похолодание в Украине вскоре
- В Украине в течение следующих нескольких дней не ожидается резкого похолодания, температурный фон будет оставаться стабильным.
- В воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют температуру от 8 до 16 градусов днем и от 4 до 10 градусов в ночные часы.
В Украине погода в течение следующих нескольких дней не претерпит значительных изменений. Температурный фон будет оставаться примерно таким же как это было и раньше, поэтому пока резкого похолодания не ожидается.
Заморозки в Украине пока тоже не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Выпадет ли снег в Украине в ближайшие дни
Упадет ли температура?
По данным синоптиков, температура воздуха в Украине днем в воскресенье, 26 октября, будет колебаться в пределах от 8 до 16 градусов тепла, в зависимости от региона. Ночью по стране прогнозируют от 4 до 8 градусов тепла.
В понедельник, 27 октября, резких погодных изменений не ожидается. Температура воздуха днем будет в диапазоне от 8 до 16 градусов тепла. Ночью столбики будут колебаться от 4 до 10 градусов тепла. Кое-где возможны дожди.
Согласно прогнозу, центральные, южные, восточные и некоторые северные регионы накроют умеренные дожди.
Что прогнозировали ранее?
Ранее сообщали, что в Украине будет комфортная осенняя погода. Значения температуры будут немного выше и ночью не будет сильных заморозков. Ожидается, что будет облачно, однако можно рассчитывать на прояснения.
Кроме того, над Украиной происходит смена холодных потоков с севера на более теплые с южных направлений. Отмечалось, что ночь еще будет оставаться холодной, а днем можно рассчитывать на умеренное тепло.
Также представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщала, что в ближайшее время ожидать заморозков не стоит. Сильного снега, по ее словам, пока тоже не прогнозируют.