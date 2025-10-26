Будет ли резкое похолодание в Украине вскоре

В Украине погода в течение следующих нескольких дней не претерпит значительных изменений. Температурный фон будет оставаться примерно таким же как это было и раньше, поэтому пока резкого похолодания не ожидается.

Заморозки в Украине пока тоже не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Упадет ли температура?

По данным синоптиков, температура воздуха в Украине днем в воскресенье, 26 октября, будет колебаться в пределах от 8 до 16 градусов тепла, в зависимости от региона. Ночью по стране прогнозируют от 4 до 8 градусов тепла.

В понедельник, 27 октября, резких погодных изменений не ожидается. Температура воздуха днем будет в диапазоне от 8 до 16 градусов тепла. Ночью столбики будут колебаться от 4 до 10 градусов тепла. Кое-где возможны дожди.

Согласно прогнозу, центральные, южные, восточные и некоторые северные регионы накроют умеренные дожди.

Что прогнозировали ранее?