Чи буде різке похолодання в Україні невдовзі
- В Україні протягом наступних кількох днів не очікується різкого похолодання, температурний фон залишатиметься стабільним.
- У неділю та понеділок синоптики прогнозують температуру від 8 до 16 градусів вдень та від 4 до 10 градусів у нічні години.
В Україні погода протягом наступних кількох днів не зазнає значних змін. Температурний фон залишатиметься приблизно таким же як це було і раніше, тому поки різкого похолодання не очікується.
Заморозки в Україні наразі теж не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Чи впаде температура?
За даними синоптиків, температура повітря в Україні вдень у неділю, 26 жовтня, коливатиметься в межах від 8 до 16 градусів тепла, залежно від регіону. Вночі по країні прогнозують від 4 до 8 градусів тепла.
У понеділок, 27 жовтня, різких погодних змін не очікується. Температура повітря вдень буде в діапазоні від 8 до 16 градусів тепла. Уночі стовпчики коливатимуться від 4 до 10 градусів тепла. Подекуди можливі дощі.
Згідно з прогнозом, центральні, південні, східні та деякі північні регіони накриють помірні дощі.
Що прогнозували раніше?
Раніше повідомляли, що в Україні буде комфортна осіння погода. Значення температури будуть трохи вищі та вночі не буде сильних заморозків. Очікується, що буде хмарно, проте можна розраховувати на прояснення.
Крім того, над Україною відбувається зміна холодних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Зазначалося, що ніч ще залишатиметься холодною, а вдень можна розраховувати на помірне тепло.
Також представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха повідомляла, що найближчим часом очікувати заморозків не варто. Сильного снігу, за її словами, наразі теж не прогнозують.