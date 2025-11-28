Укр Рус
24 Канал Новости Украины За бухгалтера бэк-офиса по делу "Мидас" внесли 95 миллионов гривен залога
28 ноября, 01:41
2

За бухгалтера бэк-офиса по делу "Мидас" внесли 95 миллионов гривен залога

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • За Игоря Фурсенко, фигуранта дела "Мидас", внесли залог в размере 95 миллионов гривен.
  • Залог оплатила частная компания "Варус Синерджи", Фурсенко обязан носить электронный браслет и сдать паспорта.

За фигуранта дела "Мидас" об "откатах" в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Теперь он обязан носить электронный браслет и сдать паспорта.

Об этом сообщил Общественному его адвокат Петр Бойко, передает 24 Канал.

Смотрите также В НАБУ объяснили, почему не предупредили пограничников о возможном побеге Миндича

Кто внес залог за Фурсенко?

Кто именно внес залог, адвокат комментировать отказался.

Это действительно правда. На него возложены обязанности появляться к следователю, к судье, носить электронный браслет и сдать паспорта. Внесена та сумма, которая определена судом, а кто внес я не хотел бы комментировать,
– ответил Бойко.

По данным журналистов "Схем", залог за Игоря Фурсенко еще 24 ноября оплатила частная компания "Варус Синерджи", которая имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности – "оптовая торговля древесиной".

Обратите внимание! Подробнее о том, кто является участниками масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству в результате этого – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о причастности Фурсенко к делу "Мидас"?

  • Напомним, что Фурсенко взяли под стражу 12 ноября. Прокуроры тогда просили назначить 254 миллиона гривен залога, но суд решил назначить 95 миллионов гривен.

  • Именно Фурсенко был исполнительным директором по безопасности "Энергоатома" и, по данным следствия, исполнял обязанности бухгалтера бэк-офиса по легализации денег в схеме хищения в госпредприятии.

  • Как сообщил прокурор, у Фурсенко изъяли 1,1 миллиона евро и более 1 миллиона долларов наличных. Мужчина также владеет автомобилями Lexus и Porsche Macan на более 5 миллионов гривен.