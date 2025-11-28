За бухгалтера бэк-офиса по делу "Мидас" внесли 95 миллионов гривен залога

За фигуранта дела "Мидас" об "откатах" в "Энергоатоме" Игоря Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен. Теперь он обязан носить электронный браслет и сдать паспорта.

Об этом сообщил Общественному его адвокат Петр Бойко, передает 24 Канал.

Кто внес залог за Фурсенко?

Кто именно внес залог, адвокат комментировать отказался.

Это действительно правда. На него возложены обязанности появляться к следователю, к судье, носить электронный браслет и сдать паспорта. Внесена та сумма, которая определена судом, а кто внес я не хотел бы комментировать,

– ответил Бойко.

По данным журналистов "Схем", залог за Игоря Фурсенко еще 24 ноября оплатила частная компания "Варус Синерджи", которая имеет уставный капитал в 100 тысяч гривен с основным видом деятельности – "оптовая торговля древесиной".

Что известно о причастности Фурсенко к делу "Мидас"?