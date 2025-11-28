За бухгалтера бек-офісу зі справи "Мідас" внесли 95 мільйонів гривень застави
- За Ігоря Фурсенка, фігуранта справи "Мідас", внесли заставу в розмірі 95 мільйонів гривень.
- Заставу сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі", Фурсенко зобов'язаний носити електронний браслет та здати паспорти.
За фігуранта справи "Мідас" про "відкати" в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу розміром 95 мільйонів гривень. Тепер він зобовʼязаний носити електронний браслет та здати паспорти.
Про це повідомив Суспільному його адвокат Петро Бойко, передає 24 Канал.
Хто вніс заставу за Фурсенка?
Хто саме вніс заставу, адвокат коментувати відмовився.
Це дійсно правда. На нього покладені обов'язки з'являтися до слідчого, до судді, носити електронний браслет та здати паспорти. Внесена та сума, яка визначена судом, а хто вніс я не хотів би коментувати,
– відповів Бойко.
За даними журналістів "Схем", заставу за Ігоря Фурсенка ще 24 листопада сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі", яка має статутний капітал у 100 тисяч гривень з основним видом діяльності – "гуртова торгівля деревиною".
Що відомо про причетність Фурсенка до справи "Мідас"?
Нагадаємо, що Фурсенка взяли під варту 12 листопада. Прокурори тоді просили призначити 254 мільйони гривень застави, але суд вирішив призначити 95 мільйонів гривень.
Саме Фурсенко був виконавчим директором із безпеки "Енергоатому" і, за даними слідства, виконував обов’язки бухгалтера бек-офісу з легалізації грошей у схемі розкрадання в держпідприємстві.
Як повідомив прокурор, у Фурсенка вилучили 1,1 мільйона євро та понад 1 мільйон доларів готівки. Чоловік також володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan на понад 5 мільйонів гривень.