За бухгалтера бек-офісу зі справи "Мідас" внесли 95 мільйонів гривень застави

За фігуранта справи "Мідас" про "відкати" в "Енергоатомі" Ігоря Фурсенка внесли заставу розміром 95 мільйонів гривень. Тепер він зобовʼязаний носити електронний браслет та здати паспорти.

Про це повідомив Суспільному його адвокат Петро Бойко, передає 24 Канал.

Хто вніс заставу за Фурсенка?

Хто саме вніс заставу, адвокат коментувати відмовився.

Це дійсно правда. На нього покладені обов'язки з'являтися до слідчого, до судді, носити електронний браслет та здати паспорти. Внесена та сума, яка визначена судом, а хто вніс я не хотів би коментувати,

– відповів Бойко.

За даними журналістів "Схем", заставу за Ігоря Фурсенка ще 24 листопада сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі", яка має статутний капітал у 100 тисяч гривень з основним видом діяльності – "гуртова торгівля деревиною".

Що відомо про причетність Фурсенка до справи "Мідас"?