Секретарь горсовета Игорь Коваль теперь занимает должность исполняющего обязанности городского головы Одессы. Соответствующее распоряжение появилось на сайте горсовета 16 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт городского совета Одессы.

Кто занял должность исполняющего обязанности мэра?

В четверг, 16 октября, на сайте городского совета Одессы появилась информация о исполняющем обязанности городского головы города.

В соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине": Приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года,

– написал Игорь Коваль.

Он сменил Геннадия Труханова, которого недавно лишили украинского гражданства из-за наличия российского паспорта.

Что произошло с Трухановым?