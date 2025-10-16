Секретар міськради Ігор Коваль тепер обіймає посаду виконувача обов'язків міського голови Одеси. Відповідне розпорядження зʼявилося на сайті міськради 16 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт міської ради Одеси.

Хто обійняв посаду виконувача обов'язків мера?

У четвер, 16 жовтня, на сайті міської ради Одеси з'явилася інформація щодо виконувача обов'язків міського голови міста.

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": Приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року,

– написав Ігор Коваль.

Він змінив Геннадія Труханова, якого нещодавно позбавили українського громадянства через наявність російського паспорта.

Що сталося з Трухановим?