Более года числился пропавшим без вести: подтверждена гибель Героя со Львовской области
- Игорь Кубан из Львовской области погиб во время боевых действий в Донецкой области.
- Он считался пропавшим без вести более года.
Уроженец Львовской области Игорь Кубан, который на протяжении длительного времени считался пропавшим без вести, возвращается домой на щите. Он положил свою жизнь за защиту Украины еще в 2024 году.
Трагическое известие сообщили на странице Боринского поселкового совета, передает 24 Канал.
Смотрите также Ему был всего 21 год: на фронте погиб азовец Дмитрий Островский
Что известно о павшем бойце?
Установлено, что старший солдат Игорь Кубан, уроженец и житель села Нижнее Высоцкое на Львовщине, погиб во время боевых действий.
По уточненным данным, военный погиб 28 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Лысовка Покровского района Донецкой области.
Павший воин Игорь Кубан / Фото Боринский поселковый совет
В общине отмечают, что Игорь Кубан добросовестно служил Украине, был верен военной присяге и до конца оставался на своей позиции, выполняя долг перед государством.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Герою!
Украина потеряла их на войне
8 декабря во время выполнения боевого вылета на истребителе Су-27 погиб пилот Евгений Иванов. Он занимал звание подполковника и служил старшим штурманом в составе 39-й бригады тактической авиации.
Между тем Сумскую область всколыхнула трагическая новость: 28 ноября на Донетчине погиб 21-летний военнослужащий Денис Шатрюк. Юноша присоединился к обороне Украины меньше года назад и героически выполнял свой долг.
На Запорожье, в результате интенсивного вражеского обстрела, погиб пулеметчик со Львовщины Петр Годило. Боец, который сначала пошел в армию добровольцем, а затем был повторно мобилизован, погиб в возрасте 43 лет.