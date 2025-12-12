Более года числился пропавшим без вести: подтверждена гибель Героя со Львовской области

Уроженец Львовской области Игорь Кубан, который на протяжении длительного времени считался пропавшим без вести, возвращается домой на щите. Он положил свою жизнь за защиту Украины еще в 2024 году.

Трагическое известие сообщили на странице Боринского поселкового совета, передает 24 Канал.

Смотрите также Ему был всего 21 год: на фронте погиб азовец Дмитрий Островский

Что известно о павшем бойце?

Установлено, что старший солдат Игорь Кубан, уроженец и житель села Нижнее Высоцкое на Львовщине, погиб во время боевых действий.

По уточненным данным, военный погиб 28 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Лысовка Покровского района Донецкой области.



Павший воин Игорь Кубан / Фото Боринский поселковый совет

В общине отмечают, что Игорь Кубан добросовестно служил Украине, был верен военной присяге и до конца оставался на своей позиции, выполняя долг перед государством.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Герою!

Украина потеряла их на войне