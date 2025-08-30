30 августа днем в Одесской области произошло смертельное ДТП. По данным СМИ, в аварию попал мэр города Рени Игорь Плехов с семьей.

Автопроисшествие случилось на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское. Предварительно, 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд из проезжей части в кювет с последующей опрокидыванием автомобиля, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Что известно о ДТП с участием Игоря Плехова?

В результате ДТП погибла 72-летняя женщина, находившаяся на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик, также находившийся в автомобиле, каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами.

В полиции уточнили, что мужчина будет проверен на состояние опьянения.

Между тем издание "Думская" пишет, что за рулем Lexus находился мэр города Рени Игорь Плехов. Также в автомобиле были его мать и сын.

Кто такой Игорь Плехов?

Родился 10 февраля 1973 года в Белгороде-Днестровском. В 1991 году работал водителем в коммунальном предприятии Рени. Выполнял военную службу и работал в органах внутренних дел в Одесской области около семи лет. В 2005 – 2015 годах имел статус физического лица-предпринимателя. В 2015 году был избран мэром Рени. В 2015 году баллотировался в Одесский облсовет от партии "Батькивщина", но позже снял свою кандидатуру.

В 2019 году был в списке "Оппозиционного блока" на парламентских выборах, но отказался от участия, заявив, что "город важнее". В апреле 2024 года ВАКС признал Игоря Плехова виновным в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Ему назначили 9 лет заключения, впрочем, политик подал апелляцию.

В Одесской области произошло ДТП с участием Игоря Плехова / Фото полиция

Что известно о последних ДТП с жертвами?