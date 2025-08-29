Известно, что перевернулось полицейское авто, и погиб правоохранитель, который находился внутри. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Что известно о ДТП в Киеве?
Авария произошла примерно в 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Казимира Малевича.
Столкнулся автомобиль Renault со служебным авто Mitsubishi. Отмечается, что полицейская машина двигалась с включенными проблесковыми маячками.
В результате столкновения последнее транспортное средство перевернулось.
Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще 3 человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное,
– сообщили в полиции Киева.
По факту ДТП назначено служебное расследование.
