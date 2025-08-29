Відомо, що перевернулось поліцейське авто, і загинув правоохоронець, який перебував усередині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також Водія затисло в салоні: у Києві сталась страшна ДТП з громадським транспортом, є постраждалі

Що відомо про ДТП у Києві?

Аварія сталася приблизно о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича.

Зіткнувся автомобіль Renault зі службовим авто Mitsubishi. Зазначається, що поліцейська автівка рухалася з увімкненими проблисковими маячками.

ДТП у Києві: дивіться відео

Унаслідок зіткнення останній транспортний засіб перекинувся.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще 3 осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний,

– повідомили у поліції Києва.

За фактом ДТП призначено службове розслідування.

Аварія у столиці: дивіться відео

Аварії в Україні: останні новини