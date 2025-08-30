30 серпня вдень на Одещині сталася смертельна ДТП. За даними ЗМІ, в аварію потрапив мер міста Рені Ігор Плехов із родиною.

Автопригода трапилася на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське. Попередньо, 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет з подальшим перекиданням автомобіля, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Що відомо про ДТП за участі Ігоря Плехова?

Унаслідок ДТП загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також перебував в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами.

У поліції уточнили, що чоловіка буде перевірено на стан сп'яніння.

Тим часом видання "Думська" пише, що за кермом Lexus перебував мер міста Рені Ігор Плехов. Також в автомобілі були його матір та син.

Хто такий Ігор Плехов?

Народився 10 лютого 1973 року в Білгород-Дністровському. У 1991 році працював водієм у комунальному підприємстві Рені. Виконував військову службу та працював у органах внутрішніх справ в Одеській області близько семи років. У 2005 – 2015 роках мав статус фізичної особи-підприємця. У 2015 році був обраний мером Рені. У 2015 році балотувався до Одеської облради від партії "Батьківщина", але пізніше зняв свою кандидатуру.

У 2019 році був у списку "Опозиційного блоку" на парламентських виборах, але відмовився від участі, заявивши, що "місто важливіше". У квітні 2024 року ВАКС визнав Ігоря Плехова винним у отриманні хабара у розмірі 50 тисяч доларів. Йому призначили 9 років ув'язнення, втім, політик подав апеляцію.

