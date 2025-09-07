Уничтожен основной объект, ССО рассказали детали удара по Ильскому НПЗ
- В ночь на 7 сентября украинские ССО в сотрудничестве с сопротивлением "Черная искра" поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае России, уничтожив основной объект ЕЛОУ-AT-6.
- ЕЛОУ-AT-6 является ключевым объектом переработки нефти, мощностью 6 миллионов тонн в год, что нанесло значительный ущерб России.
В ночь на 7 сентября Россию атаковали неизвестные дроны. В результате атаки поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
О результатах успешной работы пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
Какие последствия атаки на Ильский НПЗ?
Ночью 7 сентября россияне снова слышали взрывы в ряде регионов. Украинские Силы специальных операций сообщили, что во взаимодействии с центром сопротивления в Краснодарском крае "Черная искра" осуществили специальную операцию на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.
Как отмечают украинские оборонцы, около 02:00 подразделения ССО и представители ячейки сопротивления успешно поразили основной объект завода – ЕЛОУ-AT-6, который обеспечивает функционирование всей нефтеперерабатывающей мощности.
Что такое ЕЛОУ-AT-6?
ЕЛОУ-AT-6 – это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти ежегодно. Объект обезвоживает и обессоливает сырую нефть, а затем разделяет ее на фракции для производства бензина, дизельного топлива и других продуктов.
Эти удары нанесли существенные потери противнику. В то же время украинские подразделения готовят новые операции, чтобы продолжить давление на ключевые объекты России.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 7 сентября, дроны атаковали стратегические объекты в России, в частности Ильский НПЗ. По данным росСМИ, ПВО работала в разных регионах.
- По сообщениям местных властей, над Краснодарским краем российская ПВО якобы сбила или перехватила 21 дрон.
- В официальных данных указано, что из-за атаки загорелась одна технологическая установка НПЗ. Площадь пожара якобы была небольшой и его быстро ликвидировали. Отмечается, что пострадавших нет.
Какие последствия ударов для России?
Экономика России испытывает инфляцию, дефицит товаров и импорта, а также проблемы с энергоресурсами.
Высокие цены на нефть и дизель усложняют ситуацию и создают внутренние энергетические проблемы.
Особенно это станет заметно во время уборки урожая, когда сельское хозяйство не будет иметь доступа к топливу для техники.