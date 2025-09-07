У ніч проти 7 вересня Росію атакували невідомі дрони. Внаслідок атаки уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Про результати успішної роботи пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Які наслідки атаки на Ільський НПЗ?

Уночі 7 вересня росіяни знову чули вибухи у низці регіонів. Українські Сили спеціальних операцій повідомили, що у взаємодії з осередком опору у Краснодарському краї "Чорна іскра" здійснили спеціальну операцію на Ільському нафтопереробному заводі.

Як зазначають українські оборонці, близько 02:00 підрозділи ССО та представники осередку опору успішно вразили основний об'єкт заводу – ЄЛОУ-AT-6, який забезпечує функціонування всієї нафтопереробної потужності.

Що таке ЄЛОУ-AT-6?

ЄЛОУ-AT-6 – це комплекс первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн сирої нафти щорічно. Об'єкт зневоднює та знесолює сиру нафту, а потім розділяє її на фракції для виробництва бензину, дизельного пального та інших продуктів.

Ці удари завдали суттєвих втрат противнику. Водночас українські підрозділи готують нові операції, щоб продовжити тиск на ключові об'єкти Росії.

Що передувало?

У неділю, 7 вересня, дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, зокрема Ільський НПЗ. За даними росЗМІ, ППО працювала в різних регіонах.

За повідомленнями місцевої влади, над Краснодарським краєм російська ППО нібито збила або перехопила 21 дрон.

В офіційних даних зазначено, що через атаку загорілася одна технологічна установка НПЗ. Площа пожежі нібито була невеликою та її швидко ліквідували. Зазначається, що постраждалих немає.

Які наслідки ударів для Росії?