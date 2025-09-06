Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу розповів, що для підриву нафтопереробної галузі Росії виявилося достатньо системних ударів дронами по НПЗ. У тимчасово окупованій Луганській області вже немає бензину, хоча вона водночас є логістичним хабом для окупаційних військ.

Яка ситуація з нафтопереробною галуззю в Росії?

Паливо там видають лише чиновникам за талонами.

"Я бачив плач російського воєнкора з пишною бородою, брутальним виглядом, але з істерикою, що в окупованій території Луганської області немає бензину. До чого це призведе? Дуже просто – до появи величезної кількості перепродажу бензину й солярки російськими солдатами на місцях", – сказав Іван Тимочко.

Він пояснив, що тіньовий бізнес із продажу військового пального процвітатиме. Це також вплине на роботу ворожої логістики. Звісно, повністю її це не зірве, але призведе до крадіжок палива у військових.

"Я здивований, що противник у Луганській області логістично не забезпечив на прифронтовій і фронтовій зоні заправок, щоб військові могли користуватися. Військові часто теж користуються цивільними бензоколонками. У кого є свій транспорт – так чи інакше він його заправляє. Хто військовий – це розуміє. Бо, особливо якщо авто трохи краще, то точно ніхто не буде заливати пальне гіршої якості", – сказав Тимочко.

Він додав, що далеко не все цивільне населення може звернутися до армії й отримати талони, хоча саме воно забезпечує потреби російських військ: шпиталі, магазини з продуктами, різні служби.

Тут цю "біль руського" воєнкора може зрозуміти тільки військовий, який у цій системі служить, працює, воює щодня і розуміє, наскільки все взаємопов’язане. Так що це для них серйозна історія. Якщо врахувати, що і в Криму та ж сама проблема. Тобто все це – окуповані території. Я не говорю про глибину Росії, бо вона мене не цікавить,

– додав Тимочко.

Він пояснив, що якщо росіяни не здатні забезпечити логістичні райони, де функціонує військове постачання, і водночас виділити хоча б частину цистерн залізничного транспорту для підвозу пального на заправки, бо все спрямовано виключно на армію, – це яскравий приклад результатів дій ЗСУ, які знищують їхню нафтопереробну галузь у глибині Росії, де немає бойових дій.

ЗСУ обрали правильну стратегію

Він додав, що ЗСУ обрали правильну стратегію. Україна вже вивела з ладу від 20% до 25% нафтопереробної галузі противника. Той не зміг утримати її на рівні, який мав до початку широкомасштабного вторгнення. Більше того, він не здатен нарощувати виробництво – триває системний спад.

В умовах, коли зростають військові видатки (минулого року – 129 млрд, цього року – 149 млрд прямих витрат, а наступного вони будуть ще більшими), нафтопереробна галузь не забезпечує достатніх прибутків.

Нафтопереробні та газонафтопереробні галузі – це бюджетоутворюючі галузі. Економіка Росії будується на нафті й газі. Це базове, на чому вони тримаються,

– підкреслив Тимочко.

Він додав, що починаючи з 2000-х років Володимир Путін віддав низку розпоряджень щодо нафтопереробної галузі, зокрема стосовно стратегічних об’єктів. Якщо в Радянському Союзі вони здебільшого розташовувалися під землею, то згодом їх почали виводити на поверхню та розширювати, аби здешевити виробництво й водночас збільшити прибутки.

У результаті величезна кількість таких об’єктів сьогодні опинилася в умовах глибокої уражуваності й стала надзвичайно вразливою на їхній території. На цьому етапі ЗСУ завдавали ударів по їхній нафтопереробній та нафтотранспортній інфраструктурі за допомогою дронів.

І питання стоїть, і він розуміє, чому верещить: бо розуміє, що нафтопереробна галузь у будь-який момент зараз може опинитися під ракетними ударами Збройних сил,

– сказав Тимочко.

Він припустив, що, швидше за все, ракети вже влучали в цілі. Просто росіяни це приховують, аби не сіяти додаткову паніку.

