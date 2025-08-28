Это недопустимо, Игнат пригрозил телеграм-каналам, публикующим движение ракет в реальном времени
- Юрий Игнат отметил опасность публикаций в телеграмм-каналах, которые отслеживают движение ракет в реальном времени.
- Во время ночной атаки на Украину 28 августа Россия использовала 629 средств воздушного нападения, среди которых были "Шахеды", ракеты "Кинжал", "Искандер-М" и Х-101.
Россия ежедневно наносит ракетно-дронные атаки по Украине. Больше всего информации о полетах ракет и БпЛА, а также о последствиях люди узнают из телеграмм-каналов. Однако такие публикации могут нести опасность.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Смотрите также Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах
Что сказал Игнат о публикациях о движении ракет?
В социальных сетях Воздушные Силы ВСУ часто критикуют за то, что они публикуют ложные данные о сбитых российских целях. Мол, на самом деле противовоздушная оборона уничтожает меньше ракет и дронов.
На самом деле за цифрами сбитых целей стоит огромная работа десятков тысяч людей, которые сбивают эти ракеты и беспилотники. Юрий Игнат говорит, что такие сообщения очень возмущают военных. Как и тот факт, что немало телеграмм-каналов публикуют данные о передвижении вражеских ракет и БпЛА с подробной информацией.
Еще раз хочу сказать, что это недопустимо. Я думаю, что если не дойдет до людей, которые хотят зарабатывать большие деньги на этом, то надо принимать уже определенные меры,
– отметил представитель Воздушных Сил.
Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку по Украине. По его словам, сейчас россияне применили больше ракет, хотя в общем было запущено меньше целей, чем во время массированного обстрела на прошлой неделе.
Какие ракеты и дроны атаковали Украину 28 августа?
Во время воздушного нападения этой ночью россияне применили все известные виды вооружения, кроме "Калибров". Это в частности отличает нынешний обстрел от массированной атаки, состоявшейся 21 августа.
На этот раз оккупанты применили по Украине 629 средств воздушного нападения. А именно: 598 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов, две аэробаллистические ракеты "Кинжал", 9 ракет "Искандер-М"/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101.
К слову, перед началом нового отопительного сезона и во время подготовки к нему Россия сознательно возобновила атаки по энергетической инфраструктуре Украины.