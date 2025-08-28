Россия ежедневно наносит ракетно-дронные атаки по Украине. Больше всего информации о полетах ракет и БпЛА, а также о последствиях люди узнают из телеграмм-каналов. Однако такие публикации могут нести опасность.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Смотрите также Массированная атака на Киев "Шахедами" и ракетами: что известно о пострадавших и жертвах

Что сказал Игнат о публикациях о движении ракет?

В социальных сетях Воздушные Силы ВСУ часто критикуют за то, что они публикуют ложные данные о сбитых российских целях. Мол, на самом деле противовоздушная оборона уничтожает меньше ракет и дронов.

На самом деле за цифрами сбитых целей стоит огромная работа десятков тысяч людей, которые сбивают эти ракеты и беспилотники. Юрий Игнат говорит, что такие сообщения очень возмущают военных. Как и тот факт, что немало телеграмм-каналов публикуют данные о передвижении вражеских ракет и БпЛА с подробной информацией.

Еще раз хочу сказать, что это недопустимо. Я думаю, что если не дойдет до людей, которые хотят зарабатывать большие деньги на этом, то надо принимать уже определенные меры,

– отметил представитель Воздушных Сил.

Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку по Украине. По его словам, сейчас россияне применили больше ракет, хотя в общем было запущено меньше целей, чем во время массированного обстрела на прошлой неделе.

Какие ракеты и дроны атаковали Украину 28 августа?