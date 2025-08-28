Укр Рус
24 Канал Новини України Це неприпустимо, – Ігнат пригрозив телеграм-каналам, що публікують рух ракет в реальному часі
28 серпня, 18:30
Це неприпустимо, – Ігнат пригрозив телеграм-каналам, що публікують рух ракет в реальному часі

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Юрій Ігнат наголосив на небезпеці публікацій у телеграм-каналах, які відстежують рух ракет у реальному часі.
  • Під час нічної атаки на Україну 28 серпня Росія використала 629 засобів повітряного нападу, серед яких були "Шахеди", ракети "Кинджал", "Іскандер-М" та Х-101.

Росія щоденно завдає ракетно-дронових атак по Україні. Найбільщше інформації про польоти ракет і БпЛА, а також про наслідки люди дізнаються з телеграм-каналів. Однак такі публікації можуть нести небезпеку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Що сказав Ігнат про публікації щодо руху ракет?

У соціальних мережах Повітряні Сили ЗСУ часто критикують за те, що вони публікують неправдиві дані про збиті російські цілі. Мовляв, насправді протиповітряна оборона знищує менше ракет і дронів.

Насправді ж за цифрами збитих цілей стоїть величезна робота десятків тисяч людей, які збивають ці ракети та безпілотники. Юрій Ігнат каже, що такі повідомлення дуже обурюють військових. Як і той факт, що немало телеграм-каналів публікують дані про пересування ворожих ракет і БпЛА з детальною інформацією.

Ще раз хочу сказати, що це неприпустимо. Я думаю, що якщо не дійде до людей, які хочуть заробляти великі гроші на цьому, то треба вживати вже певних заходів, 
– зауважив речник Повітряних Сил.

Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку по Україні. За його словами, зараз росіяни застосували більше ракет, хоча в загальному було запущено менше цілей, ніж під час масованого обстрілу минулого тижня.

Які ракети та дрони атакували Україну 28 серпня?

  • Під час повітряного нападу цієї ночі росіяни застосували всі відомі види озброєння, окрім "Калібрів". Це зокрема відрізняє нинішній обстріл від масованої атаки, що відбулася 21 серпня.

  • Цього разу окупанти застосували по Україні 629 засобів повітряного нападу. А саме: 598 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, дві аеробалістичні ракети "Кинджал", 9 ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101.

  • До слова, перед початком нового опалювального сезону та під час підготовки до нього Росія свідомо відновила атаки по енергетичній інфраструктурі України.