Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Що сказав Ігнат про публікації щодо руху ракет?
У соціальних мережах Повітряні Сили ЗСУ часто критикують за те, що вони публікують неправдиві дані про збиті російські цілі. Мовляв, насправді протиповітряна оборона знищує менше ракет і дронів.
Насправді ж за цифрами збитих цілей стоїть величезна робота десятків тисяч людей, які збивають ці ракети та безпілотники. Юрій Ігнат каже, що такі повідомлення дуже обурюють військових. Як і той факт, що немало телеграм-каналів публікують дані про пересування ворожих ракет і БпЛА з детальною інформацією.
Ще раз хочу сказати, що це неприпустимо. Я думаю, що якщо не дійде до людей, які хочуть заробляти великі гроші на цьому, то треба вживати вже певних заходів,
– зауважив речник Повітряних Сил.
Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку по Україні. За його словами, зараз росіяни застосували більше ракет, хоча в загальному було запущено менше цілей, ніж під час масованого обстрілу минулого тижня.
Які ракети та дрони атакували Україну 28 серпня?
Під час повітряного нападу цієї ночі росіяни застосували всі відомі види озброєння, окрім "Калібрів". Це зокрема відрізняє нинішній обстріл від масованої атаки, що відбулася 21 серпня.
Цього разу окупанти застосували по Україні 629 засобів повітряного нападу. А саме: 598 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, дві аеробалістичні ракети "Кинджал", 9 ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101.
До слова, перед початком нового опалювального сезону та під час підготовки до нього Росія свідомо відновила атаки по енергетичній інфраструктурі України.