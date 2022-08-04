Один врач на весь город: в Мариуполе критическая ситуация с инсулином

Ситуация в Мариуполе особенно критична для инсулинозависимых жителей, ведь у них есть только одна возможность получить лекарства. Сделать это очень сложно.

В Мариуполь приезжает российский врач

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, сейчас в Мариуполе есть только один врач-эндокринолог по всему городу.

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Это российский врач, раз в неделю приезжающий из Донецка, чтобы принять больных. Только у него можно получить хоть какой-то русский инсулин.

Понятно, что все инсулинозависимые не могут попасть к врачу даже раз в неделю. А лекарства можно получить только отстояв в огромной очереди.

Ситуация как была, так и остается критической для инсулинозависимых. Мы стараемся как-нибудь неофициальными путями передавать инсулин. Конечно, это не решение,

– рассказал Андрющенко.

Он добавил, что в Мариуполе очень надеялись на помощь Красного Креста в этом вопросе, ведь его представители хотя бы имеют доступ к городу. Однако ситуация все же не улучшается.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

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