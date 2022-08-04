Один лікар на все місто: в Маріуполі критична ситуація з інсуліном

Ситуація в Маріуполі є особливо критичною для інсулінозалежних мешканців, адже вони мають лише одну можливість отримати ліки. Зробити це дуже непросто.

До Маріуполя приїжджає російський лікар

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, зараз у Маріуполі є лише один лікар-ендокринолог на все місто.

Зверніть увагу Повернуся у Маріуполь, щойно там буде прапор України, – лікар, який рятував людей в окупації

Це російський лікар, який раз на тиждень приїжджає з Донецька, щоб прийняти хворих. Лише у нього можна отримати бодай якийсь, тобто російський, інсулін.

Зрозуміло, що усі інсулінозалежні не можуть потрапити до лікаря навіть раз на тиждень. А ліки можна отримати лише відстоявши у величезній черзі.

Ситуація як була, так і залишається критичною для інсулінозалежних. Ми намагаємося якось неофіційними шляхами передавати інсулін. Звісно, це не рішення,

– розказав Андрющенко.

Він додав, що у Маріуполі дуже сподівалися на допомогу Червоного Хреста у цьому питанні, адже його представники хоча б мають доступ до міста. Однак ситуація все ж не покращується.

Петро Андрющенко розказав про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Останні новини з Маріуполя: коротко