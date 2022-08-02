У ворожій колоні рухається як техніка, так і жива сила. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 1 серпня.

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російська колона рухалася у бік Запоріжжя

Фіксуємо великий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по проспекту Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя. Основна кількість – понтоні переправи. Позначка "V",

– мовиться в повідомленні.

Зверніть увагу! Подивитися відео, де видно рух ворожої колони можна за посиланням.

Цікаво, що вчора, 1 серпня, Міноборони Британії повідомило, що росіяни можуть посилювати саме Запорізький напрямок. На їхню думку, окупанти передислокують значну кількість своїх сил з північного сектора Донбасу. Очевидно, процес вже почався.

Британська розвідка каже, що росія "визначила свій Запорізький фронт як вразливу ділянку, що потребує посилення".

Ворожа техніка щодня проходить через Мелітополь

Щодня біля Мелітополя та безпосередньо через місто проходять три – чотири колони ворожої техніки. 28 липня там помітили специфічну техніку – останню модифікацію Бук-М2.

У кожній колоні від 20 до 30 одиниць техніки. Це різного виду озброєння: від танків до бойових машин десанту та піхоти, броньоване озброєння та піхотні війська. Усе йде в бік Херсона та Криму.

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