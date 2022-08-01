росія може посилити Запорізький напрямок. Свої війська агресор може перекинути туди з Донбасу.

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Запорізький напрямок потребує підсилення

росія, ймовірно, передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України. Ймовірно, вона визначила свій Запорізький фронт як вразливу ділянку, що потребує посилення,

– мовиться в повідомленні.

Втрати ворога

особового складу – 41 030 окупантів (+200),

танків – 1768 (+5),

бойових броньованих машин – 4011 (+7),

артилерійських систем – 932 (+16),

РСЗВ – 259 (+0),

засоби ППО – 117 (+0),

літаків – 223 (+0),

гелікоптерів – 190 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 736 (+1),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2912 (+10),

спеціальна техніка – 82 (+2).

Британська розвідка про Донбас

Протягом останніх чотирьох днів росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутську вісь, на північний схід від Донецька. Але агресора повільно просувається.

росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі. Усе після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня.

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