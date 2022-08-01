россия может усилить Запорожское направление. Свои войска агрессор может перебросить туда из Донбасса.

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Запорожское направление требует усиления

россия, вероятно, передислоцирует значительное количество своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины. Вероятно, она определила свой Запорожский фронт как уязвимый участок, нуждающийся в усилении,

– говорится в сообщении.

Потери врага

личного состава – 41 030 оккупантов (+200),

танков – 1768 (+5),

боевых бронированных машин – 4011 (+7),

артиллерийских систем – 932 (+16),

РСЗО – 259 (+0),

средства ПВО – 117 (+0),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 190 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли /катера – 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2912 (+10),

специальная техника – 82 (+2).

Британская разведка о Донбассе

В последние четыре дня россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутскую ось, к северо-востоку от Донецка. Но агрессор медленно продвигается.

россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбассе. Все после того, как не смогла совершить решительный оперативный прорыв согласно плану, который она соблюдала с апреля.

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