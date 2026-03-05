Ракеты к Patriot за дроны-перехватчики: экс-сотрудник СБУ сказал, каковы шансы такого обмена

Президент Владимир Зеленский публично намекнул на возможность обменять ракеты к ЗРК Patriot из стран Ближнего Востока на дроны-перехватчики от "Шахедов". Однако тут есть много нюансов.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что арабские страны сейчас фактически страдают от регулярных ударов иранских "Шахедов". Они не имеют оптимального решения, как нейтрализовать эту угрозу. И Украина может здесь сильно помочь.

В чем проблема?

По словам Ступака, арабские страны действительно имеют определенное количество ракет к ЗРК Patriot, которые они ранее получили от Соединенных Штатов. Вполне вероятно, что именно этими ракетами они уничтожали иранские "Шахеды". Но фактически это нерациональная трата денег.

В свое время Украина также использовала ценные ракеты к ЗРК Patriot на "Шахеды" и "Герани". Но со временем удалось придумать ряд решений, как сбивать их значительно более дешевыми средствами.

Обратите внимание! Страны Ближнего Востока за 3 дня использовали более 800 ракет PAC-3 к Patriot. Украина не имела столько за все время полномасштабной войны.

Возможен ли обмен дронов-перехватчиков на ракеты к Patriot?

Как отметил Ступак, Украина действительно способна сильно помочь странам Ближнего Востока. Тем более там будет достаточно легко обнаружить "Шахеды", которые фактически летят над водой. А дроны-перехватчики эффективно с ними справились бы.

Однако есть вопрос, реально ли достичь такого обмена. И здесь есть ряд проблем. По разным данным, ракета PAC-3 стоит примерно 4-5 миллионов долларов. Стоимость дрона-перехватчика – около 4 – 5 тысяч долларов. Тут будет трудно достичь равноценного обмена.

Страны Ближнего Востока осознают, что очередь на эти ракеты является большой. Поэтому вряд ли они передадут их Украине, ведь им самим нужно. Баллистическая угроза со стороны Ирана остается. Также ни один обмен не может состояться без разрешения США. Ведь любое перемещение товаров военного и двойного назначения должно быть согласовано со страной-производителем,

– сказал Ступак.

