Ракети до Patriot за дрони-перехоплювачі: ексспівробітник СБУ сказав, які шанси такого обміну
- Вже лунали ідеї щодо обміну ракет до ЗРК Patriot з країн Близького Сходу на дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами".
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, чому з цим можуть бути проблеми.
Президент Володимир Зеленський публічно натякнув на можливість обміняти ракети до ЗРК Patriot з країн Близького Сходу на дрони-перехоплювачі від "Шахедів". Однак тут є багато нюансів.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що арабські країни зараз фактично потерпають від регулярних ударів іранських "Шахедів". Вони не мають оптимального рішення, як нейтралізувати цю загрозу. І Україна може тут сильно допомогти.
Дивіться також Чи може війна на Близькому Сході вимкнути інтернет у всьому світі
В чому проблема?
За словами Ступака, арабські країни дійсно мають певну кількість ракет до ЗРК Patriot, які вони раніше отримали від Сполучених Штатів. Цілком ймовірно, що саме цими ракетами вони знищували іранські "Шахеди". Але фактично це нераціональна витрата грошей.
Свого часу Україна також використовувала коштовні ракети до ЗРК Patriot на "Шахеди" та "Герані". Та з часом вдалося придумати низку рішень, як збивати їх значно дешевшими засобами.
Зверніть увагу! Країни Близького Сходу за 3 дні використали понад 800 ракет PAC-3 до Patriot. Україна не мала стільки за увесь час повномасштабної війни.
Чи можливий обмін дронів-перехоплювачів на ракети до Patriot?
Як наголосив Ступак, Україна дійсно здатна сильно допомогти країнам Близького Сходу. Тим паче там буде досить легко виявити "Шахеди", які фактично летять над водою. А дрони-перехоплювачі ефективно з ними справилися б.
Однак є питання, чи реально досягти такого обміну. І тут є низка проблем. За різними даними, ракета PAC-3 коштує приблизно 4-5 мільйонів долар. Вартість дрона-перехоплювача – близько 4 – 5 тисяч доларів. Тут буде важко досягти рівноцінного обміну.
Країни Близького Сходу усвідомлюють, що черга на ці ракети є великою. Тому навряд чи вони передадуть їх України, адже їм самим потрібно. Балістична загроза з боку Ірану залишається. Також жоден обмін не може відбутися без дозволу США. Адже будь-яке переміщення товарів військового та подвійного призначення має бути погоджене з країною-виробником,
– сказав Ступак.
Проблеми із ППО на Близькому Сході
- Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав запит від Сполучених Штатів з проханням допомогти захиститися від "Шахедів" на Близькому Сході. Україна надасть необхідні засоби та допомогу від спеціалістів, щоб нейтралізувати загрозу. Цікаво, що раніше Трамп неодноразово розповів, що Україна "не має жодних карт в рукаві".
- Раніше Зеленський натякав, що Україна готова допомогти Близькому Сходу відбиватися від "Шахедів". Він допускав "тихий" обмін ракет до Patriot на дрони-перехоплювачі.
- Президент також зазначав, що в разі затяжної війни Штати можуть зменшити постачання систем ППО та ракети до них для України. Вже були певні сигнали від США.