Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що арабські країни зараз фактично потерпають від регулярних ударів іранських "Шахедів". Вони не мають оптимального рішення, як нейтралізувати цю загрозу. І Україна може тут сильно допомогти.

В чому проблема?

За словами Ступака, арабські країни дійсно мають певну кількість ракет до ЗРК Patriot, які вони раніше отримали від Сполучених Штатів. Цілком ймовірно, що саме цими ракетами вони знищували іранські "Шахеди". Але фактично це нераціональна витрата грошей.

Свого часу Україна також використовувала коштовні ракети до ЗРК Patriot на "Шахеди" та "Герані". Та з часом вдалося придумати низку рішень, як збивати їх значно дешевшими засобами.

Зверніть увагу! Країни Близького Сходу за 3 дні використали понад 800 ракет PAC-3 до Patriot. Україна не мала стільки за увесь час повномасштабної війни.

Чи можливий обмін дронів-перехоплювачів на ракети до Patriot?

Як наголосив Ступак, Україна дійсно здатна сильно допомогти країнам Близького Сходу. Тим паче там буде досить легко виявити "Шахеди", які фактично летять над водою. А дрони-перехоплювачі ефективно з ними справилися б.

Однак є питання, чи реально досягти такого обміну. І тут є низка проблем. За різними даними, ракета PAC-3 коштує приблизно 4-5 мільйонів долар. Вартість дрона-перехоплювача – близько 4 – 5 тисяч доларів. Тут буде важко досягти рівноцінного обміну.

Країни Близького Сходу усвідомлюють, що черга на ці ракети є великою. Тому навряд чи вони передадуть їх України, адже їм самим потрібно. Балістична загроза з боку Ірану залишається. Також жоден обмін не може відбутися без дозволу США. Адже будь-яке переміщення товарів військового та подвійного призначення має бути погоджене з країною-виробником,

– сказав Ступак.

