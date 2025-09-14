В Госпогранслужбе предположили, для чего Россия развернула "Искандеры" возле Польши
- Россия развернула "Искандер" у границы с Польшей как часть провокаций, считает представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
- Демченко отметил, что таким образом Россия пытается демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы.
Российские военные развернули "Искандер" на трассе возле границы с Польшей. В ГПСУ считают это частью провокаций.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Смотрите также Репетиция нападения на НАТО: в Bild объяснили, к чему готовится Путин во время учений в Беларуси
Для чего Россия развернула "Искандер" возле Польши?
По мнению Демченко, российских сил на территории Беларуси сейчас недостаточно, чтобы атаковать территорию Украины.
Но нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия, как это, к примеру, было сделано относительно "Искандеров" и тех кадров, которые распространила Россия,
– подчеркнул он.
Представитель ГПСУ отметил, что так Россия пытается демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы.
В свою очередь роль Украины заключается в том, чтобы оценивать все, что происходит, чтобы вовремя отреагировать на любые действия врага против нашего государства.
Что известно об "Искандерах" возле Польши?
Вооруженные силы России, по сообщениям, развернули ракетный комплекс "Искандер" на автостраде в Калининградской области, вблизи польской границы. Соответствующие кадры распространили в сети.
Польский генерал Роман Полько отметил, что россияне и раньше часто разворачивали "Искандеры" в Калининградской области. Это оружие Москва всегда использовала как средство сдерживания, но она не сможет извлечь из этого много, потому что Калининград – изолированный и нежизнеспособный "авианосец", окруженный НАТО.
Развертывание "Искандеров" произошло параллельно с началом российско-белорусских учений "Запад-2025", которые продлятся до 16 сентября. По разным данным, в них примут участие 18 тысяч военных, а сами учения будут проходить на полигонах Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей.