Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Смотрите также Репетиция нападения на НАТО: в Bild объяснили, к чему готовится Путин во время учений в Беларуси

Для чего Россия развернула "Искандер" возле Польши?

По мнению Демченко, российских сил на территории Беларуси сейчас недостаточно, чтобы атаковать территорию Украины.

Но нельзя исключать ни провокации, ни информационного воздействия, как это, к примеру, было сделано относительно "Искандеров" и тех кадров, которые распространила Россия,

– подчеркнул он.

Представитель ГПСУ отметил, что так Россия пытается демонстрировать свою силу и информационно влиять на страны Европы.

В свою очередь роль Украины заключается в том, чтобы оценивать все, что происходит, чтобы вовремя отреагировать на любые действия врага против нашего государства.

Что известно об "Искандерах" возле Польши?