Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Для чого Росія розгорнула "Іскандер" біля Польщі?
На думку Демченка, російських сил на території Білорусі зараз недостатньо, аби атакувати територію України.
Але можна виключати ні провокації, ні інформаційного впливу, як це, до прикладу, було зроблено щодо "Іскандерів" і тих кадрів, які поширила Росія,
– наголосив він.
Речник ДПСУ зазначив, що так Росія намагається демонструвати свою силу та інформаційно впливати на країни Європи.
Своєю чергою роль України полягає у тому, аби оцінювати все, що відбувається, аби вчасно відреагувати на будь-які дії ворога проти нашої держави.
Що відомо про "Іскандери" біля Польщі?
Збройні сили Росії, за повідомленнями, розгорнули ракетний комплекс "Іскандер" на автостраді в Калінінградській області, поблизу польського кордону. Відповідні кадри поширили у мережі.
Польський генерал Роман Полько зазначив, що росіяни й раніше часто розгортали "Іскандери" в Калінінградській області. Цю зброю Москва завжди використовувала як засіб стримування, але вона не зможе отримати з цього багато, бо Калінінград – ізольований і нежиттєздатний "авіаносець", оточений НАТО.
Розгортання "Іскандерів" відбулося паралельно з початком російсько-білоруських навчань "Захід-2025", що триватимуть до 16 вересня. За різними данними, у них візьмуть участь 18 тисяч військових, а самі навчання проходитимуть на полігонах Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського і Баренцевого морів.