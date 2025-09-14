Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Для чого Росія розгорнула "Іскандер" біля Польщі?

На думку Демченка, російських сил на території Білорусі зараз недостатньо, аби атакувати територію України.

Але можна виключати ні провокації, ні інформаційного впливу, як це, до прикладу, було зроблено щодо "Іскандерів" і тих кадрів, які поширила Росія,

– наголосив він.

Речник ДПСУ зазначив, що так Росія намагається демонструвати свою силу та інформаційно впливати на країни Європи.

Своєю чергою роль України полягає у тому, аби оцінювати все, що відбувається, аби вчасно відреагувати на будь-які дії ворога проти нашої держави.

Що відомо про "Іскандери" біля Польщі?