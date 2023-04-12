Россия – хуже ИГИЛ: после видео с казнью Кулеба призвал изгнать Россию из Совбеза ООН

Видео с жестокой казнью украинского пленника доказывает необходимость исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует 24 Канал. Таким образом, он отреагировал на видео, где российские оккупанты обезглавливают украинского военнопленного.

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Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Это абсурд"

Советник Офиса Президента Андрей Ермак тоже считает, что "России не должно быть в Совбезе ООН", об этом он написал у себя в телеграм-канале. По его словам, это смотрится абсурдно!

"Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", – отметил Андрей Ермак.

Россия председательствует в Совбезе ООН: главное

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН: Россия, Великобритания, Франция, США и Китай, обладающие правом вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

Президент Украины призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее быть террористом, не могло разрушить мир".

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства украинского военного. Мир тоже не может закрывать глаза на варварство россиян. Казнь живого человека – это не война, это пытки и невиданная жестокость.

Тот факт, что страна-агрессор председательствует в ООН и уверяет, что не совершает никакой агрессии – вызывает абсолютное разочарование. Военная помощь и приближение победы Украины – обязанность цивилизованного мира.

Казнь украинского военного: что известно