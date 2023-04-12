Россия – хуже ИГИЛ: после видео с казнью Кулеба призвал изгнать Россию из Совбеза ООН
Видео с жестокой казнью украинского пленника доказывает необходимость исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует 24 Канал. Таким образом, он отреагировал на видео, где российские оккупанты обезглавливают украинского военнопленного.
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Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
"Это абсурд"
Советник Офиса Президента Андрей Ермак тоже считает, что "России не должно быть в Совбезе ООН", об этом он написал у себя в телеграм-канале. По его словам, это смотрится абсурдно!
"Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", – отметил Андрей Ермак.
Россия председательствует в Совбезе ООН: главное
- В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН: Россия, Великобритания, Франция, США и Китай, обладающие правом вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.
- Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.
- Президент Украины призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, желающее быть террористом, не могло разрушить мир".
Тот факт, что страна-агрессор председательствует в ООН и уверяет, что не совершает никакой агрессии – вызывает абсолютное разочарование. Военная помощь и приближение победы Украины – обязанность цивилизованного мира.
Казнь украинского военного: что известно
- Россияне казнили украинского военного, отрезав ему голову ножом. Вероятно, к моменту казни он был еще жив. Видео в сети обнародовали сами же россияне в своих телеграм-каналах вечером 11 апреля.
- На кадрах в видео много зелени, то есть вероятнее всего, оно было снято еще в прошлом году.
- В Минобороны подчеркнули, что уже устанавливают личности военных преступников.
- В Кремле тоже отреагировали на казнь – говорят, что "кадры жестокие, но требуют проверки достоверности".