24 Канал собрал мощные реакции политиков, военных, активистов и обычных украинцев, делящихся болью в сети. Так, на зверства уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что для "этих существ нет людей" и призвал мировых лидеров реагировать и действовать.

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"Как легко эти звери убивают.."

Украинский лидер заметил, что это не случайность, не эпизод, так было в Буче тысячи раз. Каждый лидер должен реагировать, а не ждать, что это забудется, что пройдет время.

Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет всего. Требуется проигрыш террора,

– отметил президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал у телеграмм, что за происходящее "будет ответ и ответственность".

Пытки к смерти в 21 веке

Украинский блогер Игорь Лаченков опубликовал загрязненную версию видео и подчеркнул, что это "очередное ужасное преступление российской армии и нарушение всех условностей и нравственных принципов человечества."

Вы должны понимать, что такого никогда не должно быть в 21 веке, это чистой воды терроризм, буквальная пытка к смерти, казнь беспомощного человека, который от боли кричит о помощи и просит не убивать ее. Это должны понимать все и принимать меры,

– написал Игорь Лаченков в твиттере на английском, чтобы видео смогло увидеть мировое сообщество.

Помнить ненависть и донатить на ВСУ

Активист Сергей Стерненко призвал украинцев не смотреть видео, но помнить о ненависти и конвертировать ее в помощь ВСУ.

"Не рекомендую его смотреть, тем более сейчас. Мы знаем, кто такие россияне. Новое видео не добавит вам психического здоровья, лучше берегите себя. Россияне – это уроды, законченные мразоты, которые будут гореть и на земле, и в аду. Помните, что вашу ненависть лучше конвертировать в донаты и помогать ВСУ», – отметил он.

Аналитики Deep State сообщили, ищущих побратимов военного, который мог иметь такую плитоноску и исчез в период с мая по август 2022 года.

Справка. На видео российские военные также демонстрируют на камеру бронежилет, который, вероятно, принадлежит украинскому военному.



Россияне сняли с военного бронежилета / Скриншот с видео

Замалчивание преступления – равноценно самому преступлению. Этот случай в очередной раз показывает, что страна-террорист должна перестать существовать. Навсегда. И мы знаем, что месть наших бойцов непременно будет,

– подчеркнули аналитики.

Журналист 24 Канала Андрей Дрозда в своем телеграмм-канале Пьемонт "отреагировал на ужасное видео, он отметил, что это не единственное видео пыток украинских военных. "Россияне должны корчиться и умирать болезненно", - добавил журналист.

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"Покажите это видео ООН"

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заметил, что именно сейчас Россия председательствует в Совбезе ООН и это просто недопустимо.

"Одна из главных наших задач - то, чтобы информацию о преступлениях, которые совершает Россия, донесли до всех наших международных партнеров. В том числе к тем, кто призывает к фальшивому миру с Россией", – написал Лукашук.

Это русская чума, которая убивает. Мир должен знать, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, давать ли нам самолеты или другое оружие.

"Россия – хуже ИГИЛ"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал выгнать Россию из Совбеза ООН после видео с казнью военнопленного.

Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления,

– написал Кулеба.

Отреагировал на видео также мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что "мир наконец-то должен осознать "лицо" российского агрессора.

Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах… Своими зверствами против украинцев россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру,

– написал Виталий Кличко.

"Россияне этим похвастаются"

Журналист Остап Ярыш риторически спросил, "как отреагируют россияне" на столь жестокость своих воинов. По его мнению, "они этим хвалятся".

"Не путинские боевики, а россияне": украинцы о палачах

В твиттере украинцы тоже активно комментируют видео. Вот что они пишут:

" Просто физически плохо от понимания, что такая казнь далеко не одна».

"Где наш Моссад? Где месть? Где казнь семьи этого существа? Сколько это можно терпеть???"

" Путинские боевики? Они граждане путинленда? Нет, это граждане России, россияне. У них гражданство России, они выросли в России, они жили с вами в одной стране", – написала пользовательница, вероятно, обращаясь к россиянам.

Казнь украинского военного: что известно

Российские оккупанты казнили украинского военного, отрезав ему голову ножом.

Вероятно, к моменту казни он был еще жив.

На кадрах в видео много зелени, очевидно, что оно было снято еще в прошлом году – летом или в начале осени.

Ответное видео жестокого убийства появилось в российских телеграмм-каналах вечером 11 апреля.

Важно ! Мир не может закрывать глаза на варварство россиян. Казнь живого человека – это не война, это пытки и невиданная жестокость. При этом страна-агрессор председательствует в ООН и уверяет, что не совершает никакой агрессии. Мировые лидеры должны реагировать эффективно: военная помощь и приближение победы Украины – обязанность цивилизованного мира.