24 Канал зібрав потужні реакції політиків, військових, активістів та звичайних українців, які діляться болем у мережі. Так, на звірства уже відреагував президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що для "цих істот немає людей" та закликав світових лідерів реагувати та діяти.

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"Як легко ці звірі вбивають.."

Український лідер зауважив, що це не випадковість, не епізод, так було в Бучі тисячі разів. Тож кожен лідер повинен реагувати, а не чекати, що це забудеться, що пройде час.

Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору,

– зазначив президент.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграм, що за те, що відбувається, "буде відповідь і відповідальність".

Катування до смерті у 21 столітті

Український блогер Ігор Лаченков опублікував заблюрену версію відео та наголосив, що це "черговий жахливий злочин російської армії та порушення всіх умовностей і моральних принципів людства."

Ви повинні розуміти, що такого ніколи не повинно бути в 21 столітті, це чистої води тероризм, буквальне катування до смерті, страта безпорадної людини, яка від болю кричить про допомогу і просить не вбивати її. Це повинні розуміти всі і вживати заходів,

– написав Ігор Лаченков у твітері англійською, аби відео змогла побачити світова спільнота.

Пам'ятати ненависть і донатити на ЗСУ

Активіст Сергій Стерненко закликав українців не дивитися відео, але пам'ятати про ненависть та конвертувати її у допомогу ЗСУ.

"Не рекомендую його дивитися, тим паче зараз. Ми знаємо, хто такі росіяни. Нове відео не додасть вам психічного здоров'я, краще бережіть себе. Росіяни – це виродки, закінчені мразоти, які будуть горіти і на землі, і у пеклі. Пам'ятайте, що вашу ненависть краще конвертувати у донати та допомагати ЗСУ", – зазначив він.

Аналітики Deep State повідомили, що шукають побратимів військового, який міг мати таку плитоноску і зник в період з травня по серпень 2022 року.

Довідка. На відео російські військові також демонструють на камеру бронежилет, який, ймовірно, належить українському військовому.



Росіяни зняли з військового бронежилет / Скриншот з відео

Замовчування злочину – рівноцінне самому злочину. Цей випадок вчергове показує, що країна-терорист має перестати існувати. Назавжди. І ми знаємо, що помста наших бійців неодмінно буде,

– наголосили аналітики.

Журналіст 24 Каналу Андрій Дрозда у своєму телеграм-каналі "П'ємонт" відреагував на жахливе відео, він зауважив, що це не єдине відео катувань українських військових. "Росіяни мають корчитися і вмирати болісно", – додав журналіст.

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"Покажіть це відео ООН"

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зауважив, що саме зараз Росія головує в раді безпеки ООН і це просто неприпустимо.

"Однією із головних наших задач є те, щоб інформацію про злочини, які вчиняє Росія, донесли до всіх наших міжнародних партнерів. В тому числі до тих, хто закликає до фальшивого миру з Росією", – написав Лукашук.

Це російська чума, яка вбиває. Світ повинен знати, щоб ні в кого не виникало жодних сумнівів, чи давати нам літаки або іншу зброю.

"Росія – гірша за ІДІЛ"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військовополоненого.

Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в Радбезі ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини,

– написав Кулеба.

Відреагував на відео також мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що "світ нарешті повинен усвідомити "обличчя" російського агресора.

Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу,

– написав Віталій Кличко.

"Росіяни цим похваляться"

Журналіст Остап Яриш риторично запитав, "як відреагують росіяни" на таку жорстокість своїх вояк. На його думку, "вони цим хваляться".

"Не путінські бойовики, а росіяни": українці про катів

У твітері українці теж активно коментують відео. Ось, що вони пишуть:

"Просто фізично погано від розуміння, шо така страта далеко не одна".

"Де наш Моссад? Де помста? Де страта сім’ї цієї істоти? Скільки це можна терпіти???"

"Путінські бойовики? Вони громадяни путінленду?Ні, це громадяни Росії, росіяни. У них громадянство Росії, вони виросли в Росії, вони жили з вами в одній країні", – написала користувачка, ймовірно, звертаючись до росіян.

Страта українського військового: що відомо

Російські окупанти стратили українського військового, відрізавши йому голову ножем.

Ймовірно, на момент страти він був ще живий.

На кадрах у відео багато зелені, тож очевидно, що воно було знято ще минулого року – влітку чи на початку осені.

Відповідне відео жорстокого вбивства з'явилося у російських телеграм-каналах увечері 11 квітня.

Важливо! Світ не може закривати очі на варварство росіян. Страта живої людини – це не війна, це катування та небачена жорстокість. При цьому країна-агресор головує в ООН і запевняє, що не вчиняє жодної агресії. Світові лідери повинні реагувати ефективно: військова допомога та наближення перемоги України –обов'язок цивілізованого світу.