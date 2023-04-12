Росія – гірша за ІДІЛ: після відео зі стратою Кулеба закликав Росію вигнати з Радбезу ООН

Відео з жорстокою стратою українського полоненого доводить необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує 24 Канал. Таким чином він відреагував на відео, де російські окупанти обезголовлюють українського військовополоненого.

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Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини,

– наголосив Дмитро Кулеба.

"Це абсурд"

Радник Офісу Президента Андрій Єрмак теж вважає, що "Росії не має бути в Радбезі ООН", про це він написав у себе в телеграм-каналі. За його словами, це виглядає абсурдно!

"Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", – зазначив Андрій Єрмак.

Росія головує в Радбезі ООН

До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН: Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН.

Президент України закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

Важливо! Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства українського військового. Світ теж не може закривати очі на варварство росіян. Страта живої людини – це не війна, це катування та небачена жорстокість.

Той факт, що країна-агресор головує в ООН і запевняє, що не вчиняє жодної агресії – викликає абсолютне розчарування. Військова допомога та наближення перемоги України – обов'язок цивілізованого світу.

Страта українського військового: що відомо