Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив пропагандистам, що "кадри жахливі", але вимагають перевірки достовірності.

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Безумовно, це жахливі кадри, спочатку треба перевірити достовірність. Це може стати приводом для перевірки, де це було, з боку кого,

– сказав Пєсков.

Спершу може здатись незвичним, що в Кремлі не відкинули звинувачення відразу і не почали виправдовуватись, чи звинувачувати українців у монтажі, постановці, як вони це роблять завжди.

Втім, радіти такій "перевірці" українцям причин немає. Усе чого вимагають українці – це покарання росіян за їх жорстокість.

Тим більше, що самі росіяни, схоже пишаються своїми вояками-варварами. Тут ми зібрали їх реакції на відео страти українського бійця, вони здебільшого у дусі "так би з кожним хо*лом".

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Це не поодинокий випадок: залякування – це стратегія Росії

В українській розвідці пояснили, для чого росіяни поширили відео страти українського військового. Так, представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що це справжня геноцидна війна.

Цей публічний показ страти – є невипадковим. Це продовження спрямованої політики Росії з висвітлення звірств своєї армії проти українців. За словами Юсова, метою цієї політики є спроба деморалізувати, посіяти паніку в українських Силах оборони.