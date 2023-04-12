Лубінець зазначив, що про людські чесноти з боку Росії не йдеться взагалі. Це черговий доказ геноциду українського народу.

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Для чого окупанти оприлюднюють свої злочини

Омбудсман заявив, що оприлюднення страти військового – це контент для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у суспільстві антиукраїнські наративи.

"Хрещення кров’ю". Ймовірно, російські командири віддають накази своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії й знімали все на камери,

– зазначив Лубінець.

Окрім цього, це є елементом залякування своїх військових, у першу чергу, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними будуть вчиняти так само. До того ж це як компромат, що шляху назад уже немає і вести цю загарбницьку війну доведеться до кінця.

"Адже публічна страта полоненого – це ще один доказ порушення норм Женевських Конвенцій, міжнародного гуманітарного права, порушення фундаментального права на життя! Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини", – підкреслив Лубінець.

Страта українського військового: що відомо