В США самолет нарушил воздушное пространство над резиденцией Трампа: его перехватил F-16

В субботу, 29 ноября, Военно-воздушные силы США подняли в небо истребитель F-16. Причиной стал гражданский самолет, который приблизился к резиденции Дональда Трампа во Флориде.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Что произошло в небе над Флоридой?

Неназванный гражданский самолет нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида. Известно, что инцидент произошел примерно в 01:20 по киевскому времени.

Самолет перехватил истребитель NORAD F-16.

Самолет был безопасно выведен из этого района,

– говорится в сообщении.

Пилотов также призвали проверять оповещения NOTAM перед полетом, чтобы избежать нарушений.

Стоит отметить, что резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго расположена в городе Палм-Бич. Президент США прибыл туда 25 ноября, а уже 30 ноября он должен вернуться в Вашингтон.

Справка. Вилла Мар-а-Лаго – это второй по величине особняк в штате Флорида и 21-й по величине в целом в Соединенных Штатах. Он имеет 126 комнат площадью 5810 квадратных метров. Мар-а-Лаго неоднократно использовался для проведения встреч президента Трампа и международных лидеров, включая премьер-министра Японии и лидера Китая Си Цзиньпина.

