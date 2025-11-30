В США самолет нарушил воздушное пространство над резиденцией Трампа: его перехватил F-16
- Истребитель F-16 перехватил гражданский самолет, нарушивший временно ограниченное воздушное пространство над резиденцией Трампа во Флориде.
- Гражданский самолет был безопасно выведен из зоны, пилотов призвали проверять оповещения NOTAM.
В субботу, 29 ноября, Военно-воздушные силы США подняли в небо истребитель F-16. Причиной стал гражданский самолет, который приблизился к резиденции Дональда Трампа во Флориде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Что произошло в небе над Флоридой?
Неназванный гражданский самолет нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида. Известно, что инцидент произошел примерно в 01:20 по киевскому времени.
Самолет перехватил истребитель NORAD F-16.
Самолет был безопасно выведен из этого района,
– говорится в сообщении.
Пилотов также призвали проверять оповещения NOTAM перед полетом, чтобы избежать нарушений.
Стоит отметить, что резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго расположена в городе Палм-Бич. Президент США прибыл туда 25 ноября, а уже 30 ноября он должен вернуться в Вашингтон.
Справка. Вилла Мар-а-Лаго – это второй по величине особняк в штате Флорида и 21-й по величине в целом в Соединенных Штатах. Он имеет 126 комнат площадью 5810 квадратных метров. Мар-а-Лаго неоднократно использовался для проведения встреч президента Трампа и международных лидеров, включая премьер-министра Японии и лидера Китая Си Цзиньпина.
Во Флориде состоятся переговоры
В Майами, штате Флорида, в воскресенье, 30 ноября, состоятся переговоры делегаций Украины и США. Это уже будет второй раунд обсуждения американского мирного плана.
На переговорах США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Накануне Владимир Зеленский выразил надежду, что Киеву и Вашингтону удастся согласовать свои позиции. По словам президента, украинская делегация имеет необходимые директивы.