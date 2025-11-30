У США літак порушив повітряний простір над резиденцією Трампа: його перехопив F-16

У суботу, 29 листопада, Військово-повітряні сили США підняли в небо винищувач F-16. Причиною став цивільний літак, який наблизився до резиденції Дональда Трампа у Флориді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Що сталося в небі над Флоридою?

Неназваний цивільний літак порушив тимчасово обмежений для польотів повітряний простір над Палм-Біч у штаті Флорида. Відомо, що інцидент стався приблизно о 01:20 за київським часом.

Літак перехопив винищувач NORAD F-16.

Літак був безпечно виведений з цього району,

– йдеться в повідомленні.

Пілотів також закликали перевіряти сповіщення NOTAM перед польотом, щоб уникнути порушень.

Варто зазначити, що резиденція Дональда Трампа Мар-а-Лаго розташована в місті Палм-Біч. Президент США прибув туди 25 листопада, а вже 30 листопада він повинен повернутися у Вашингтон.

Довідка. Вілла Мар-а-Лаго – це другий за величиною особняк у штаті Флорида та 21-й за величиною загалом у Сполучених Штатах. Він має 126 кімнат площею 5810 метрів квадратних метрів. Мар-а-Лаго неодноразово використовувався для проведення зустрічей президента Трампа та міжнародних лідерів, включаючи прем'єр-міністра Японії та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

