Як повідомляє 24 Канал, це другий за величиною особняк у штаті Флорида та 21-й за величиною загалом у Сполучених Штатах. Він має 126 кімнат площею 5810 метрів квадратних та зараз належить до власності Дональда Трампа. Що відомо про цей маєток та як він виглядає, розповідаємо далі.

Також цікаво Брюс Лі та колекція скейтбордів: чим особливий будинок Зака Ефрона вартістю 5,3 мільйона

Історія та дизайн Мар-а-Лаго

Мар-а-Лаго було зведено з 1924 по 1927 роки спадкоємицею зернової компанії та світською дамою Марджорі Меррівезер-Пост.

Разом зі своїм чоловіком вона найняла архітектора Маріона Сімс Вайєта, який спроєктувала будову у середземноморському стилі, а театральний художник і дизайнер Джозеф Урбан розробив дизайн інтер'єру та зовнішніх прикрас у стилі ар-нуво.

Як виглядає маєток: дивіться фото

Загалом на помешкання Пост витратила 7 мільйонів доларів за тогочасним курсом та у результаті отримала 58 спалень, 33 ванні кімнати, 8,8-метровий обідній стіл з верхом з мармурової флорентійської мозаїки, 12 камінів і три бомбосховища.

Жінка використовувала Мар-а-Лаго як свою зимову резиденцію та влаштовувала там звані вечері, благодійні акції, концерти, костюмовані бали, навіть цирк та інші події.

Вілла переживала різні часи, зокрема з періодами запустіння через різні обставини, а на момент своєї смерті у 1973 році Пост заповіла своє майно Службі національного парку США, сподіваючись, що його можна буде використовувати для державних візитів або як Зимовий Білий Дім. Однак, оскільки витрати на утримання помешкання перевищували кошти, виділені жінкою, згодом маєток було повернуто фонду Пост, хоча й перед цим його оголосили національною історичною пам'яткою.

Як виглядає маєток всередині: дивіться фото

Мар-а-Лаго та Дональд Трамп

Після повернення маєтку у власність фонду, його було виставлено на продаж за 20 мільйонів доларів. Дайна Меррілл та дві інші дочки Пост тим часом не підтримували помешкання, розраховуючи на його швидкий продаж. Проте зацікавлених покупців було так мало, що місто Палм-Біч схвалило його знесення, щоб побудувати менші будинки.

Тим часом Дональд Трамп дізнався про маєток після того, як безуспішно намагався придбати та об'єднати дві квартири у Палм-Біч для своєї родини. За словами Трампа, він запропонував родині Пост 15 мільйонів доларів за нього, але вони відхилили його пропозицію.

Врешті Трамп придбав землю між Мар-а-Лаго та океаном за 2 мільйони доларів й заявив, що має намір побудувати будинок, який перекриє вид на пляж Мар-а-Лаго. Така загроза викликала зниження вартості маєтку, й Трамп у кінцевому підсумку придбав нерухомість за 7 мільйонів доларів у 1985. Він відремонтував палац, виділив для своєї сім'ї окремі приватні покої в закритій частині будинку та земельні ділянки й додав бальну залу у 1900 метрів квадратних.

Трамп у Мар-а-Лаго під час святкування Різдва: дивіться фото

На початку 1990-х Трамп постав перед фінансовими труднощами. Під час переговорів зі своїми банкірами він пообіцяв розділити Мар-а-Лаго на менші об'єкти, але міська рада Палм-Біч не дозволила йому втілити цей план, як такий, що суперечить законам про національні історичні пам'ятники. Натомість Трамп перетворив маєток у приватний клуб.

Свого часу у ньому відбувалися концерти Селін Діон та Біллі Джоела, а Майкл Джексон та Ліза Марі Преслі провели там свій медовий місяць. Наразі клуб і далі залишається основним бізнесом, який займає маєток, і працює як курорт і готель для членів, які сплачують внески, а також здає в оренду приміщення для проведення приватних заходів.

Крім того, Трамп неодноразово використовував Мар-а-Лаго під час перебування на посту президента США, подовгу жив там із сім'єю, називав маєток "Зимовий Білий Дім" або "Південний Білий Дім". Мар-а-Лаго використовувався також для проведення зустрічей президента Трампа та міжнародних лідерів, включаючи прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та Генерального секретаря КП Китаю Сі Цзіньпіна.

Водночас після закінчення президентського строку у січні 2021, Трамп зіткнувся із серйозною критикою та судовими позовами з боку сусідів з приводу порушення угоди про користування маєтком, незаконною перебудовою історичного пам'ятника та порушення порядку у місті.